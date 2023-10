Mestre, dopo la strage del bus arrivano gli ispettori

Ispettori a Mestre dopo lo schianto del cavalcavia superiore dello scorso tre ottobre, incidente che ha provocato 21 vittime, compreso l’autista Alberto Rizzotto, e 15 feriti.

L’ispezione è stata disposta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) istituita dopo il crollo del Ponte Morandi e che di recente, per esempio, si è occupata anche dell’incidente ferroviario di Brandizzo (Torino) che lo scorso 30 agosto aveva provocato la morte di cinque operai travolti da un treno a 160 km/h e deceduti sul colpo.

L’Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture stradali ha già preso contatti con la Prefettura di Venezia in vista dell’organizzazione di alcuni incontri per organizzare il lavoro degli ispettori che dovranno “fotografare” la situazione del cavalcavia superiore di Mestre, e in particolare dell’area in cui si è svolta la tragedia. Ispettori che, con ogni probabilità, trovandosi in città, allargheranno le verifiche ad altre tratte stradali dell’area metropolitana.

L’Ansfisa, Agenzia governativa che fa riferimento al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dallo scorso marzo un nuovo direttore generale che conosce bene le strade del Veneto. Domenico Capomolla, indicato dal Consiglio dei ministro dello scorso 28 marzo su indicazione del ministro Matteo Salvini, ha, infatti, lavorato per alcuni anni proprio nel Veneto e a Venezia, per conto dell’Anas.

Nel 2008, anche se solo per pochi mesi, si è occupato da dirigente tecnico della manutenzione delle strade statali nella regione Veneto.

E dal settembre del 2008 al 2011, sempre per Anas, ha lavorato nell’ambito dell’ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali. Compito dell’Agenzia è vigilare sulle infrastrutture ferroviarie e stradali, mappare le criticità e sollecitare i gestori a intervenire.

Nel 2022 (è stato il primo anno di piena operatività) sono stati quasi 3 mila i controlli sulle varie infrastrutture, anche se l’Agenzia ha bisogno di rafforzare il personale, e soprattutto i dipendenti del servizio ispettivo che si occupano dei controlli, per riuscire a coprire una parte maggiore della rete. Le verifiche dell’Agenzia si affiancano a quelle, di carattere giudiziario, che dovranno essere eseguite dai consulenti tecnici indicati dalla procura di Venezia e dalle parti (indagati e parti lese) sullo stato di salute del cavalcavia e soprattutto del guardrail.

Gli accertamenti richiesti dalla procura di Venezia, che ha indicato come proprio consulente l’ingegnere Placido Migliorino noto con il soprannome di “mastino” per il rigore nei controlli, riguardano anche il varco di due metri tra un guardrail e l’altro, tra una barriera di contenimento e l’altra.