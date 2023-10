Ecco le “scatole del ricordo” in vetro di Murano per cani e gatti che non ci sono più

Donare bellezza ad un evento tanto tragico e doloroso, come la scomparsa del proprio compagno animale, si può. Basta unire il saper fare artigiano e tutto l’amore di una famiglia. È così che nasce Isolae, il progetto della medica veneziana Alessandra Rossi, che ha deciso di unire i saperi dell’artigianato di Venezia, la sua città natale, per costruire oggetti preziosi dove possono riposare in serenità gli amici a quattro zampe.

Una fase della lavorazione delle urne per animali domestici

L’idea delle scatole del ricordo, da poco lanciate nel mercato online, nasce dalle storie di vita di Alessandra e della sua famiglia, composta dalle figlie, Ottavia e Matilde, e dal marito Jacopo: «Otto mesi fa è venuta a mancare Isola, la nostra adorata cagnolina», spiega Alessandra, «era il nostro levriero inglese. Per molti giorni abbiamo pensato a un modo per riempire il suo spazio lasciato vuoto. Non un’urna qualsiasi, come quella che si sceglie nel crematorio per depositare le ceneri. Ma un oggetto semplice e allo stesso tempo raffinato, capace di riempire con delicatezza il vuoto lasciato dal nostro amico animale».

Così la famiglia ha pensato al vetro di Murano. E l’incontro con il maestro vetraio Franco ha dato forma e materia a quello che fino a quel momento sembrava essere solo un’idea. «L’attenzione e la dedizione di Franco hanno portato alla realizzazione del nostro sogno: questo è anche grazie alle sue collaborazioni con i più noti maestri di Murano», prosegue Alessandra. Dare luce al ricordo, con una buona dose di creatività: è questa la mission dei maestri vetrai. Ogni pezzo è infatti il risultato di una tradizione artigianale, millenaria e veneziana. E il valore del fatto a mano indica quanto lavoro c’è dietro un pezzo artigianale: le nostre mani, del resto, spesso raccontano la nostra storia. Ma far capire agli altri quello che si fa non è sempre facile. Proprio per questo la famiglia di Alessandra, sui social e sul web, comunica la sua passione, parlando dei materiali e delle tecniche che vengono utilizzate, fino ad arrivare a mostrare il pezzo finito.