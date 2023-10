Valore degli hotel, Jesolo batte Rimini. L’esperto: in Romagna valori dimezzati

Valore degli alberghi, Rimini cede il passo al lido di Jesolo. Gli hotel della costa romagnola dimezzano il loro valore sul mercato, mentre Jesolo addirittura vede apprezzarsi le strutture ricettive, soprattutto quelle fronte mare.

Parola di Mauro Santinato, consulente alberghiero della società Teamwork che lavora sia sulla costa veneziana sia su quella romagnola. E proprio in occasione di un recente convegno a Rimini, prima del TtG, Travel Experience, sempre nella località sulla riviera romagnola, le sue parole sono risuonate nella sala gremita dagli imprenditori del turismo riminese.

L’ottima stagione

Tutto oro che cola per i colleghi jesolani che gongolano dopo una stagione complessivamente interessante per le presenze e gli arrivi, grazie a un ottobre straordinario e anche un ottimo settembre che hanno salvato l’estate iniziata sotto i peggiori auspici e con le piogge battenti di maggio e giugno. Gli indicatori relativi a tassa di soggiorno e presenze sembrano confermare un’estate jesolana ai livelli del 2022, anno eccezionale, se non addirittura migliori. E gli albergatori sono gli imprenditori del turismo che più hanno beneficiato di questo imprevisto allungamento stagionale, almeno chi vi ha creduto ed è ancora aperto fino a domenica.

Non c’è più la Rimini degli anni Ottanta

«Rimini aveva fino agli anni’ Ottanta e Novanta qualcosa come 1640 alberghi», riflette Santinato, «che sono diventati 900 e dei quali 320 ora sono chiusi definitivamente. Molti di quelli che hanno chiuso i battenti sono piccoli hotel e pensioni che ormai erano fuori mercato. Oggi tutti i fattori indicano prezzi degli alberghi a Rimini dimezzati rispetto a quelli di Jesolo, città che ha puntato molto sulla riqualificazione di hotel e residence o appartamenti. Pensiamo solo ai nuovi cinque stelle» ricorda, «e a tutti i villaggi e residence realizzati, quindi i grattacieli. Operazioni immobiliari che non sono passate inosservate e che hanno contribuito a costruire un’immagine nuova della città. È chiaro che i valori degli alberghi seguono poi quelli immobiliari di una città che ha saputo rilanciarsi nel tempo e non si è ancora fermata».

Gli albergatori jesolani

Il presidente dell’Aja, Associazione jesolana albergatori, Pierfrancesco Contarini, è stupito delle parole di Santinato e non si sbilancia: «Non conosciamo abbastanza bene la realtà di Rimini, comunque sono dati sui quali riflettere, consapevoli che Rimini è una città che vive tutto l’anno, molto più grande di Jesolo».

Gli albergatori sono altrettanto stupiti. Matteo Giacchetto, che fa parte di una famiglia storica che ha vissuto tutte le fasi alterne di sviluppo e declino a Jesolo, è perplesso. «Rimini ha 150 mila abitanti», commenta, «Jesolo 27 mila. Ogni imprenditore deve creare un valore aziendale a prescindere dalla location o le strategie di sviluppo turistico. L’importante è crescere».

Oggi a Jesolo un hotel viene valutato con il prezzo a camera. E siamo tra i 100 e i 120 mila euro a camera per una struttura ricettiva fronte mare. Forse anche di più. Ci sono albergatori, che fanno parte di famiglie oggi proprietarie di numerose strutture al lido, pronti a rilanciare sul mercato davanti a eventuali offerte di magnati del turismo interessati a investire a Jesolo.

Nella zona tra piazza Mazzini e piazza Marina, questi albergatori sono disposti a trattare la vendita di alberghi a 5 stelle partendo dai 20 milioni di euro. C’è sempre tempo, poi, di abbassare le richieste, ma questo è il punto di partenza per le strutture ricettive più affermate.

Alberghi che possono rendere 200 mila euro netti in una stagione.

Il confronto

Se Rimini resta la capitale in pectore del turismo nazionale e internazionale, quando si parla di turismo balneare in Italia, Jesolo la segue a distanza sempre più corta. Ha 320 alberghi, 40 mila ombrelloni, quasi 6 milioni di presenze e sempre più hotel 5 stelle. Almar, J44, Falkesteiner, uno stuolo di 4 stelle che meriterebbero la quinta. In questo contesto, i prossimi anni saranno decisivi per l’ulteriore salto di qualità.