La Linea, parla l’ad: «In 30 anni mai un incidente, solo coincidenze sfortunate»

Massimo Fiorese, ad della società La Linea, è d’accordo con la decisione del Comune di Venezia di sospendere le corse dei suoi mezzi?

«Io non voglio polemizzare con il Comune, ma se il conducente dell’incidente di sabato sera si è sentito male, come pare certo dato che lui stesso ha detto di aver visto tutto bianco, che cosa c’entrano gli autobus? Si prenda atto che è stato un malore. Perché arrivare alla scelta di sospendere il servizio? ».

Forse perché è il secondo grave incidente nell’arco di pochi giorni con lo stesso modello di bus? Il 3 ottobre 21 vittime e 15 feriti. Sabato sera altri 13 feriti.

«Per trent’anni non ci è accaduto nulla, voglio dire: mai un incidente grave. In pochi giorni questi due incidenti. È una coincidenza sfortunata, gli autobus sono sicuri».

Dimentichi di essere l’ad della società e si metta nei panni di un pendolare. Lei, oggi, salirebbe su un bus de La Linea?

«Io lo capisco bene questo ragionamento, ma voglio ribadire una cosa: io come amministratore delegato e l’intera società non abbiamo alcun dubbio sul corretto funzionamento dei nostro mezzi. Sono autobus da 550 mila euro l’uno, nuovi, di altissima tecnologia. Ma per renderlo evidente a tutti, per togliere questo alone di incertezza e timore che comprendo, li faremo controllare e revisionare. Però poi mi auguro che a questa discussione sia messo un punto. E che i mezzi possano tornare in servizio».

Salirebbe su un bus de La Linea?

«Certo, sì».

Chi verificherà i mezzi?

«Sto cercando un’officina specializzata che sia disposta a verificarli. Abbiamo invitato anche i tecnici della casa produttrice Yutong e inviteremo un tecnico del Comune, a fare da supervisore, se il Comune vorrà farlo. In modo che non si dica che siamo noi a dire che i bus funzionano»

Il ministro Salvini ha scritto su Instagram: “Un altro incidente. Solo coincidenze? Approfondire, indagare e chiarire”. Già il 3 ottobre Salvini aveva manifestato dubbi sulla sicurezza dei mezzi elettrici. Che ne pensa?

«Penso che in molti stanno strumentalizzando quello che è successo».

I primi risultati dell’autopsia su Alberto Rizzotto, l’autista della strage del 3 ottobre per la quale anche lei è indagato, sembrano escludere il malore. I familiari sospettano un guasto del mezzo.

«È una loro ipotesi, come può essere un’ipotesi la distrazione. La procura sta facendo tutti gli accertamenti e io non voglio intervenire. Dico solo che tutti i dati tecnici registrati in tempo reale sul funzionamento dell’autobus sono disponibili e potranno aiutare a capire».

Lo scorso giugno ci fu un altro incidente con lo stesso modello di bus. L’autista disse che i freni non avevano funzionato. Non fu creduto. E poi venne lasciato a casa.

«Sì confermo. Ma facemmo le verifiche sul mezzo e i freni erano funzionanti, fu un errore dell’autista. Il rapporto di lavoro si è interrotto perché è mancato il rapporto di fiducia».

Rispetto all’incidente di sabato sera i sindacati lamentano troppi doppi turni e turni spezzati (6 ore e mezza di lavoro nell’arco di 14 ore) nella sua azienda. Gli autisti sono sotto stress.

«Ci sono dei casi di turni spezzati, per rispondere alla domanda di mobilità nelle ore di punta. Ma non sono certo la normalità. E rispettano l’orario del contratto collettivo di lavoro che è stato sottoscritto anche dai sindacati».