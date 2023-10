Brugnaro su La Linea: «Un blocco doveroso, prima che sia fatta chiarezza»

La Linea Spa chiede di poter riprendere il servizio ma il Comune tira diritto. Lo ha confermato ieri il sindaco Luigi Brugnaro, spiegando il provvedimento: il mezzo finito contro una colonna del porticato di via Carducci è dello stesso tipo di quello volato dal cavalcavia il 3 ottobre e quindi «si è ritenuto di far sospendere il servizio di tutti gli autobus elettrici di questa azienda per effettuare un adeguato accertamento», dice. Brugnaro pensa ai feriti, questi fortunatamente non gravi, e continua: «Saranno le autorità competenti a capire il motivo dell’incidente, che non ha avuto conseguenze gravi per le persone. Una scelta prudenziale che abbiamo deciso di adottare e che ci sembra assolutamente doverosa».

Massimo Fiorese, ad de La Linea Spa, auspicava nel frattempo la «pronta ripresa» del servizio temporaneamente sospeso, «non essendo emerse, né contestate, problematiche di natura tecnica sul mezzo peraltro di recentissima produzione».

Anche l’assessore alla Mobilità Renato Boraso conferma che la via prudenziale, assunta da Ca’ Farsetti, è doverosa e giusta. «Qualcosa non quadra e ha fatto bene il sindaco a prendere la decisione di una sospensione temporanea del servizio», dice. «A questo punto, auspichiamo una accelerazione delle verifiche della procura sui mezzi, che sono dello stesso tipo, per chiarire tutti i dubbi». Alla verifica della procura sugli incidenti, si aggiunge anche una verifica tecnica disposta dall’amministrazione comunale. Boraso dice anche che non si può motivare solo con malori del personale simili fatti. «Non è giusto puntare il dito solo contro i lavoratori, che sono formati e preparati, sia a La Linea che in Avm- Actv. Quindi usiamo la prudenza e valutiamo».

Nel frattempo, le corse sospese a La Linea Spa (assegnataria del 10% di corse, come prevede la Bolkenstein) sono rimpiazzate con bus di Actv (circa 16) e della stessa La Linea, ma alimentati a diesel o metano. Molti cittadini in queste ore, sui social, dicono che eviteranno l’uso dei mezzi.

Boraso ribatte: «Credo sia stress. Va detto che il sistema del trasporto pubblico nel suo insieme è assolutamente sicuro. I nostri bus elettrici in servizio al Lido sono prodotti da una ditta diversa da quella dei bus coinvolti nei due incidenti. Nel caso del Lido e dei nuovi mezzi – 94 – che acquistiamo con i fondi del Pnrr le commesse sono andate alla Solaris».

Le opposizioni a Venezia chiedono chiarezza. Gianfranco Bettin: «Serve una verifica generale della funzionalità dei mezzi e un esame preciso sui turni svolti e la fatica che implicano. E un passaggio in commissione, o anche subito in Consiglio, sentendo sindacati, gestori, assessori è il caso di farlo».

Giovanni Andrea Martini chiede che il sindaco chiarisca in Consiglio. «Troppa opacità relativamente ai mezzi, ai loro percorsi, alla loro sicurezza. Troppo silenzio dopo che un dirigente e un dipendente dell’ufficio Mobilità sono finiti nel registro degli indagati.

A questo silenzio si sovrappone l’insistere di voci di autobus con problemi tecnici che non hanno avuto collaudi adeguati, di costi sostenuti di molto superiori a quelli di mercato, ecc. Per questo, per fugare dubbi che si auto alimentano con il passare del tempo, per il ruolo che riveste e per la gravità di quanto sta accadendo, occorre che il sindaco venga a fare chiarezza in Consiglio».