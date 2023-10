Turismo a Caorle, più presenze e incassi del 2019

Si chiude una stagione balneare trionfale per Caorle: i dati sono migliori del 2019, così come gli introiti. Lo sostiene il Consorzio Arenili Caorlemare. Questo il bilancio di un’estate che quest’anno è sembrata non finire mai, anche se le previsioni meteo dicono che siamo ormai al capolinea e pronti a tuffarsi bruscamente nelle condizioni tipiche dell’autunno.

Caorle intanto festeggia una settimana da record, con gli alberghi aperti tutti pieni anche per le manifestazioni sportive, come i campionati italiani cadetti di atletica e i campionati europei di sitting volley.

Anche Ascom festeggia e si proietta come Federalberghi verso un periodo che può e deve regalare altre soddisfazioni: il Natale. Il Consorzio arenili ormai ha lavato tutte le attrezzature, riponendole nei magazzini.

In attesa dei bandi di gara per le concessioni, la struttura caorlese annuncia che si impegna già oggi ad acquistare ombrelloni e lettini nuovi, da adoperare per la stagione. Adesso, durante le meritate ferie, è giusto celebrarsi.

«Abbiamo raggiunto i numeri del periodo pre pandemico» ha detto il presidente del Consorzio Arenili di Caorle Caorlespiaggia, Alberto Borin «Non era un risultato scontato viste le difficoltà che la stagione turistica 2023 ha portato in dote. Il maltempo ha caratterizzato la prima parte della stagione e, per tutta l’estate, la complessa situazione internazionale legata all’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse ed alla guerra in Ucraina, ha avuto effetti sulla clientela.

Abbiamo assistito ad un mutamento nei flussi turistici, con una tipologia di ospiti che è cambiata e con una differente capacità di spesa. Nonostante un aumento dei costi di gestione del 10%, siamo riusciti a compensare questo dato con maggiori ricavi».

Infine Borin dice la sua sulle concessioni. «Il lavoro che abbiamo svolto e che svolgeremo» conclude «ci permette di pensare che siamo noi il candidato più adatto all’assegnazione delle concessioni, nel rispetto delle nuove procedure di assegnazione».

Alberghi e ristoranti pieni tutte le sere, a ottobre Caorle ha recuperato gli introiti perduti a maggio. Nelle dichiarazioni del presidente Ascom, Corrado Sandrin, c’è soddisfazione.

«Fortunatamente il protrarsi delle belle giornate e delle gradevoli temperature danno agli ospiti la possibilità di continuare a godere delle peculiarità del nostro territorio tra cui certamente c'è la buona cucina. Le manifestazioni sportive contribuiscono» sostiene Sandrin «a incentivare le passeggiate in centro, anche di chi è qui per altri motivi. Godiamoci questo periodo».

La giunta di Caorle ha prorogato giovedì scorso gli abbonamenti per i parcheggi a strisce blu per le attività ricettive. Il 28 ottobre ci sarà una passeggiata illustrativa delle opere di Scogliera Viva, mentre il Sea Festival, l’evento che permette di realizzare nuovi murales artistici sugli edifici, verrà anticipato a fine aprile. In mezzo c’è il Natale. È stato reso noto l’esito dell’aggiudicazione della promozione e realizzazione della rassegna natalizia.

Ha vinto la Xmas Eventi srl di Padova. Casette ed eventi saranno presenti in città dall’8 dicembre prossimo al 7 gennaio 2024.