Incidente del bus in via Carducci a Mestre, i feriti tutti in fase di dimissione

Sono tutti dimessi o in fase di dimissione i feriti dell'incidente che ha visto un autobus terminare la sua corsa contro un pilastro, nella serata del 14 ottobre, in via Carducci a Mestre.

Al Pronto Soccorso di Mestre resta in osservazione, per accertamenti, l'autista dell'autobus, una persona sulla sessantina; sono stati tutti dimessi, con prognosi varie, la più seria di 30 giorni, gli altri otto feriti: sono uomini e donne di età che varia dai 19 ai 42 anni, a cui si aggiunge una ragazzina di 12 anni.

Dimesse anche le due donne che sono state medicate e assistite al Pronto Soccorso di Mirano, 24 e 40 anni, e anche qui la prognosi più seria è di 30 giorni.

Un uomo e una donna adulti, infine, erano stati accompagnati al Pronto Soccorso di Dolo: l'uomo è già stato dimesso, la donna è in fase di dimissione.