Il Comune sospende il servizio dei bus elettrici de La Linea. Ma l’ad Fiorese: “Il mezzo non ha problemi”

Da una parte c’è La Linea, la compagnia proprietaria di entrambi i mezzi protagonisti dei due incidenti che si sono verificati nel giro dieci giorni a Mestre. L’amministratore delegato Massimo Fiorese sottolinea che il mezzo protagonista dello schianto di ieri, in va Carducci, sia assolutamente sicuro, e per questo auspica il ripristino del servizio con i “suoi” bus elettrici al più presto.

Dall’altra parte, però, c’è il Comune di Venezia. Che, in via prudenziale, ha deciso di “lasciare in garage” gli autobus elettrici di proprietà de La Linea: servizio sospeso, in attesa di accertamenti. “Coincidenze? Bisogna approfondire” incalza anche il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Brugnaro: "La sospensione dei bus elettrici de La Linea? Scelta prudenziale"

Mentre ancora si indaga sulle cause che hanno portato alla tragedia del 3 ottobre – quando un mezzo de La Linea è volato giù dal cavalcavia della Vempa, provocando la morte di 21 persone –, ieri, un mezzo analogo e della stessa compagnia, si schiantava contro un pilone di via Carducci. Un grande spavento per l’autista, che avrebbe dichiarato di avere avuto un malore, e per i passeggeri a bordo, trasferiti in ospedale. Sono stati tutti dimessi, a esclusione dell’autista: sta bene, ma è stato trattenuto in Pronto soccorso per accertamenti.

“Quanto alla comunicazione di sospensione temporanea del servizio dei bus elettrici, da parte del Comune di Venezia, per effettuare verifiche, ne auspichiamo la pronta ripresa non essendo emerse, né contestate, problematiche di natura tecnica sul mezzo, peraltro di recentissima produzione” dice Fiorese, “difendendo” il suo autobus, "Dalle prime dichiarazioni, l’evento pare riconducibile a un malore del conducente”.

L’amministrazione comunale, però, ha deciso la sospensione dal servizio di tutti gli autobus elettrici in dotazione a La Linea. E rivendica la sua decisione. “Ieri sera è avvenuto un secondo incidente che ha coinvolto un mezzo de ‘La Linea’, un bus elettrico. Essendo dello stesso tipo di quello coinvolto nell'incidente del cavalcavia del 3 ottobre scorso, si è ritenuto di far sospendere il servizio di tutti gli autobus elettrici di questa azienda per effettuare un adeguato accertamento” ha detto Brugnaro, dimostrando un grado di certezza più basso, rispetto a quello espresso da Fiorese.

"Saranno le autorità competenti a capire il motivo di questo incidente, che non ha avuto conseguenze gravi per le persone. Una scelta prudenziale, che abbiamo deciso di adottare e che ci sembra assolutamente doverosa”.