«È bullismo». TikTok blocca il profilo pickpocket della veneziana Monica Poli

Denunciano i borseggiatori attraverso i video, ma per TikTok sono bullisti e molestatori.

È successo per la terza volta all’account di Cittadini non distratti 2 che è stato chiuso. «Ogni volta facciamo ricorso e ce lo riattivano», spiega Monica Poli, tra le fondatrici del comitato veneziano, «ci sembra comunque assurdo che con tutto quello che gira su TikTok ci chiudano il profilo, proprio a noi che avvertiamo veneziani e turisti del pericolo che corrono con questi borseggiatori».

E così, in attesa che TikTok sblocchi l’account, oggi il canale più usato dai Cittadini non distratti Official Account è Instagram dove in poco tempo hanno già raggiunti quasi mezzo milione di followers.

Lo scorso agosto Poli era diventata virale per il suo «Pickpockets! Attenzione ai borseggiatori!», gridato proprio per avvisare della presenza dei ladri che in estate avevano invaso vaporetti, stazione e altri posti strategici come Rialto e San Marco.

«Sono tornati in massa, uno mi ha riconosciuta e mi ha anche sputato», racconta Poli che con il gruppo storico da dieci anni denuncia la microcriminalità.

«Ormai non si fanno nemmeno più riguardo. Rubano e borseggiano sfacciatamente perché sanno che non verranno puniti. Le conseguenze le pagano soltanto le vittime che rimangono senza soldi». Poli ormai conosce le bande che da anni arrivano a Venezia per fare piazza pulita di portafogli, soprattutto puntando i turisti, ma non solo. «Sappiamo che il prefetto sta facendo il possibile, ma è lui stesso impossibilitato dalle leggi attuali che li lasciano operare indisturbati», prosegue Poli.

«Li vedi davanti ai battelli, uno fa colazione al bar e l’altro scende dal vaporetto, gli porta la refurtiva e rimonta su quello dopo, tutto alla luce del sole perché sanno che gli succederà nulla». Per Poli in questo periodo la città è tornata ai livelli del passato con bande che non si vedevano da tempo che scorrazzano avanti e indietro nella zona della stazione, dai Giardini Papadopoli alla ferrovia, dove transitano migliaia di turisti.

«Se la situazione non cambierà ci uniremo ai comitati di Milano e faremo qualcosa insieme perché anche chi ha il Daspo continua a venire», annuncia. «I milanesi sono in una situazione simile e anche loro hanno formato dei comitati di cittadini che denunciano l’esasperazione di chi vede l’illegalità sotto agli occhi senza che venga fermata». Tempo fa il comitato aveva spedito una lettera ministero dell’Interno e della Giustizia chiedendo la modifica della Riforma Cartabia, ma non è mai arrivata una risposta.