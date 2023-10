Mestre, bus si schianta contro il pilone di un edificio

Ancora un incidente (con conseguenze non gravi) coinvolge un mezzo della ditta La Linea, la stessa della strage di Mestre. Per cause in corso di accertamento un bus della linea 13 che percorre la tratta Chirignago si è schiantato in via Carducci. Alcuni passeggeri - una quindicina - sono rimasti feriti (video Pòrcile)

00:36