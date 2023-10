Cinquemila turisti per ogni km quadro. Venezia è la capitale del turismo distruttivo

Oltre 5 mila turisti per chilometro quadrato: che ressa, verrebbe da dire. Ed è esattamente così: è la fotografia di Venezia. Del Ponte di Rialto, di Piazza San Marco, della lista di Spagna e della riva degli Schiavoni, per citare i luoghi più affollati. I più affollati del Veneto: perché, appunto, con una media di 5.048 turisti per chilometro quadrato, il centro storico di Venezia è l’area più densamente popolata di tutta la regione.

E in buona parte è “colpa” degli affitti brevi: senza questi, infatti, la cifra scenderebbe a 3.845 turisti per chilometro quadrato. Comunque tantissimi, e infatti Venezia rimarrebbe comunque in vetta alla “classifica”, ma sicuramente con più respiro.

Per spiegare l’entità delle cifre, poi, è sufficiente pensare che la seconda località veneta più densamente “abitata” dai turisti è Cavallino-Treporti, che però conta una media di “appena” 410 presenze per chilometro quadrato.

Non è una novità. Di overtourism cioè turismo eccessivo o distruttivo, si parla da anni a Venezia. Se ne è parlato giovedì a Rimini, con la presentazione di un rapporto dedicato proprio a questo fenomeno, realizzato dalla società di consulenza Sociometrica, su mandato di Federalberghi Veneto e del presidente Massimiliano Schiavon.

Dice che Lazise è il comune veneto con il più alto rapporto tra turisti e residenti, pari a 1,5. Significa che, per 100 residenti, la cittadina che guarda il Garda accoglie una media di 150 turisti. Utilizzando i dati reali: 7 mila abitanti e 14 mila presenze temporanee.

Al secondo posto si colloca Cavallino-Treporti (1,4) e poi Bibione (1,3). Venezia è solo nona, ma il motivo è semplice: il comune comprende anche la terraferma. Per il resto, il sovraffollamento turistico regna sovrano in laguna. Si pensi al recente avvertimento dell’Unesco, che aveva minacciato di inserire la città nella sua “lista nera”, anche a causa dell’overtourism.

Per questo, l’amministrazione ha deciso di prendere delle contromisure, introducendo – dalla prossima primavera e soltanto per alcune giornate, in via sperimentale – la prenotazione obbligatoria, con ticket di accesso di 5 euro. E così anche l’Unesco si è convinta e ha “perdonato” Venezia, ritirando la minaccia.

Il fenomeno dell’overtourism, però, rimane, con tutte le sue conseguenze. Soprattutto su una città fragile come Venezia. Del resto, il crollo del turismo negli anni del Covid ha rappresentato una delle batoste più pesanti per l’economia della regione.

Un settore sul quale il Veneto continua a puntare forte, come dimostra l’incremento dei posti letto complessivi a disposizione dei turisti tra il 2014 e il 2022: erano 214.137, sono diventati 214.710, con un incremento dello 0,3%. Paradossalmente, è diminuito il numero delle camere, passato da 112.012 a 109.724, mentre il numero degli alberghi è cresciuto da 3.055 a 3.146 (3%).

Non c’è da sorprendersi, per un settore che punta molto sulla quantità, è poi questo ciò che contestano i veneziani del centro storico. Da qui, ogni anno, passano oltre 14 milioni di turisti. Significa che la media è di 40 mila al giorno, per una città che è ormai scesa sotto la soglia-simbolo dei 50 mila residenti. La superficie della città è tra le più ridotte in Veneto: appena 7,8 chilometri quadrati. Ecco spiegato il dato, enorme, che quantifica l’entità dell’overtourism, nella città d’acqua. Un fenomeno da frenare: sarà questa la grande sfida per il futuro della città.