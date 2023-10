Strage del bus, più guasto che malore. Consulenze, scontro legali-Procura

Dopo le lacrime, per la tragedia dell’autobus piombato giù dal cavalcavia di Mestre seminando morte (21 vittime) e dolore (15 feriti, alcuni ancora gravi), è arrivato il tempo delle indagini tecniche e anche dei primi scontri legali. Certezze ancora non ci sono.

«L’autopsia non è ancora conclusa in tutte le sue fasi, ma sinora non sono emersi elementi che evidenzino che Alberto Rizzotto sia stato vittima di un malore», dice l’avvocato Francesco Stilo, legale della famiglia dell’autista, «la prossima settimana ci saranno approfondimenti medico legali sul suo cuore. Se sarà confermato che malore non c’è stato – e non ci aspettavamo altrimenti, era sano – la dinamica dell’incidente è chiara: l’autobus ha strisciato lungo il guardrail per 50 metri prima di precipitare, senza segni di frenata. Questo si può secondo noi spiegare con un malfunzionamento del mezzo, che non ha permesso all’autista di sterzare – si è rotto un dito nello sforzo – finendo nel varco del guardrail».

«Solo un’ipotesi, come tante che purtroppo si succedono in questi giorni, priva di alcun riscontro concreto per di più trattandosi di un mezzo recente e che risultava privo di alcuna anomalia», la risposta dell’avvocato Malipiero, legale de La Linea, la società di trasporto che vede il suo amministratore delegato Massimo Fiorese ora indagato dalla Procura, insieme a due dirigenti del Comune. «Quel bus», prosegue Malipiero, «è un modello nuovo ad alta tecnologia, del 2022 e per quello che consta all’azienda perfettamente efficiente e funzionante».

Come è potuto accadere quel che è accaduto? Il procuratore Bruno Cherchi fa dire di avere “impegni istituzionali” e non incontra i giornalisti.

All’autopsia eseguita dal consulente medico legale della Procura, Guido Viel, hanno partecipato anche i consulenti della famiglia dell’autista e di Allianz Assicurazione. Circostanza contestata vivacemente – nel corso dell’udienza di conferimento della consulenza sul cavalcavia e il suo guardrail – dagli avvocati Bosio, Coli, De Biasi, legali dei due dirigenti comunali responsabili dal 2020 del settore Viabilità e manutenzione del Comune indagati dalla Procura, Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro: l’autopsia è un “atto irripetibile” e, nella prassi, viene estesa agli indagati per permettere loro di nominare propri consulenti.

In questo caso, però, le iscrizioni sono arrivate a esame eseguito: i legali lamentano lesioni al diritto di difesa, pronti anche a chiedere che i risultati non siano utilizzabili ai fini dell’inchiesta, e, d’altra parte, lamentano anche di aver avuto solo 24 ore per poter individuare propri esperti per la consulenza sul cavalcavia e il suo guardrail.

Il 25 ottobre la strada sarà chiusa al traffico per permettere al consulente tecnico Placido Migliorino – ispettore del ministero delle Infrastrutture, incaricato dalla pm Laura Cameli – e alla schiera del consulenti di parte di effettuare i rilievi sulla tenuta della barriera del 1967, il varco di servizio e la dinamica del sinistro. Non è ancora prevista alcuna consulenza per stabilire se il bus abbia subito un’avaria, mentre dovrebbe a giorni essere notificata quella sulla “scatola nera”