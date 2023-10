Lavori al ponte sul canale Montalbano. Da lunedì rischio code in Romea

Nuovi lavori in Romea, nuovi possibili disagi. Da lunedì entrerà nella fase più invasiva l’intervento di manutenzione del ponte sul canale Montalbano, al chilometro 96+037 della Romea, subito dopo il confine tra Valli e Conche, provocando modifiche alla viabilità e conseguenti rallentamenti al traffico e disagi per tutti i pendolari diretti a Padova e Venezia. Dal 16 ottobre al 30 novembre, i lavori comporteranno un restringimento importante della carreggiata dalle 7 alle 22, in entrambe le direzioni, e il transito a senso unico alternato dalle 22 alle 7, regolato da impianto semaforico o da movieri.

Il cantiere, compreso nelle opere di manutenzione straordinaria della statale programmate da Anas, è già iniziato nella scorsa primavera, ma da lunedì inizierà la fase di lavori più invasivi con conseguenze più pesanti sulla viabilità e i pendolari sono già in fase di apprensione.

Il tratto coinvolto dai lavori non è lungo, ma è in un punto già critico per il restringimento e con scarsa visibilità in caso di nebbia.

«E’ da maggio che esiste il restringimento di carreggiata», spiega un pendolare chioggiotto che percorre tutti i giorni il tratto, «pensavo, e speravo, che i lavori fossero ormai finiti. Invece scopriamo che in pratica devono ancora iniziare. Chissà perché nelle vicinanze di Chioggia servono sempre anni, penso a esempio al ponte sul Brenta, per sistemare i ponti…».

La preoccupazione maggiore riguarda problemi di visibilità. «È diventato già molto pericoloso percorrere questo tratto», sostiene un altro pendolare, «qualche giorno fa alle 7, con la nebbia, si faceva fatica a vedere il cantiere.

La stessa sera, alle 18, con la nuova segnaletica orizzontale un camion ha invaso la mia corsia con un evidente rischio di incidente. Visto la stagione a cui andiamo incontro, con nebbie frequenti, un restringimento improvviso di carreggiata e la presenza di traffico pesante consistente, diventa molto rischioso».

I lavori sono stati assegnati al Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (Verona) a nome dell’impresa consorziata esecutrice Co.Ve.Ma di Castelfranco Emilia (Modena), per un importo complessivo di 1.405.842 euro.