Mestre, bus di La Linea si schianta contro il pilone di un edificio: il Comune sospende il servizio con la società

Ancora un incidente (con conseguenze non gravi) coinvolge un mezzo della ditta La Linea, la stessa della strage di Mestre. Per cause in corso di accertamento un bus della linea 13 che percorre la tratta Chirignago si è schiantato in via Carducci.

Mestre, bus si schianta contro il pilone di un edificio

Secondo alcuni testimoni il bus è prima salito sul marciapiede per poi finire contro il pilone di un edificio che costeggia la strada.

Immediatamente l’autista ha aperto le porte per far scendere i passeggeri, alcuni dei quali – una quindicina -sono rimasti lievemente feriti nello schianto.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.

Secondo quanto riferito dall’amministratore delegato dell’amministratore delegato di La Linea Massimo Fiorese l’autista avrebbe avuto un malore: «Ha detto di aver visto tutto bianco e di essersi sentito male».

A stretto giro il Comune di Venezia ha diramato una nota in cui annuncia (di comune accordo con la società La Linea) di sospendere il servizio di trasporto con la società: «In via cautelativa, da domani (domenica 15 ottobre), il Comune sospende i servizi di trasporto eseguiti dalla società La Linea. Già da domani, o al più tardi da lunedì, sarà Actv, con mezzi propri a coprire le tratte scoperte»