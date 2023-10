Stefano e Lady, cacciatori di “magoghe”. Ecco i custodi delle piste del Marco Polo

Anche ieri per Lady, la poiana di Stefano Negri, è stata una giornata impegnativa. Iniziata al sorgere del sole e terminata quando questo è sceso all’orizzonte.

Lady appartiene al servizio “Bird Control Unit” di Save che opera 24 ore su 24 per impedire che uccelli, roditori e altri animali presenti in zona si avventurino sulle piste o accanto alle stesse. Lavorano con Lady altre due poiane, con altrettanti conduttori. Un servizio, il loro, poco appariscente ma molto importante per la sicurezza di chi usa gli aerei per viaggiare.

Stefano Negri di Spinea, il falconiere, ha conseguito il diploma da odontotecnico all’istituto Volta di Mestre ma poi ha preferito fare un’altra scelta dove la moderna safety degli aeroporti incontra l’antica e affascinante pratica della falconeria. Nel 2002 ha partecipato a un corso europeo per addetto safety. Ed è durante quel corso che conosce i primi rudimenti per diventare falconiere, il suo attuale mestiere.

Alla sicurezza con un lavoro continuo di prevenzione partecipano anche tre poiane di Harris, uccelli rapaci molto simili ai falchi, che sorvegliano lo scalo veneziano nei suoi 3 chilometri e 300 metri di estensione.

Scacciano gabbiani, fenicotteri, anatre, germani, alzavole, marzaiole, volpoche. La fauna della laguna che confina con l’aeroporto di Venezia cerca costantemente di allargarsi negli spazi destinati ai decolli, agli atterraggi e all’area di manovra. Spazi che in passato erano laguna.

La Bird Control Unit che Save ha deciso di istituire internamente, è gestita dal direttore dell’area di movimento Mauro Caberlotto. Prima di creare la propria struttura interna Save dava in appalto questo servizio particolare e importante per la sicurezza dell’aeroporto.

In un’intervista al nostro giornale, parlando di cosa gli piace di più del suo lavoro, Stefano Negri ha spiegato: «Il contatto con la natura, la libertà, questa aderenza continua con il mondo degli uccelli e del volo.

La natura che fa la differenza in un contesto iper tecnologico. Il predatore in volo genera una sensazione di paura negli altri animali, che devono scappare per salvarsi. È il gioco della vita: alimentarsi per sopravvivere ma scappare dalla morte. Noi giochiamo proprio su questo: farli scappare per fare in modo che stiano fuori dall’area dell’aeroporto e delle traiettorie dei velivoli – continua Negri –. Gli animali ormai si sono abituati alla presenza degli aerei, non hanno più paura. Per loro l’aeroporto sono 3 chilometri di manto erboso stabile, una rarità tra edificazioni e coltivazioni. L’allodola arriva addirittura a nidificare, la cornacchia sta a bordo pista e aspetta le manovre dei velivoli».

Spiegando di come pattugliano l’aeroporto ha detto: «Noi siamo sempre in movimento, con la jeep e i rapaci sul braccio. Quando vedo gli animali lancio verso di loro Lady, che li fa scappare. Non è immediato accorgersi di tutto, come detto ci sono 3 chilometri di pista da presidiare. A volte sono gli stessi piloti a chiedere il nostro intervento, altre volte la torre di controllo, oppure gli stessi colleghi della safety».

Tra i pennuti che mostrano sempre meno diffidenza nei confronti degli ambienti urbani ci sono i gabbiani reali (in veneziano detti anche “magoghe”), proprio come quelli che ieri hanno creato non pochi problemi. Gabbiani che alcuni anni fa, addirittura, attaccarono ferendolo a morte un falchetto che veniva usato in centro davanti ad alcuni alberghi per spaventarli.