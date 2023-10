I 25 anni di easyJet a Venezia: una marea di sconti disponibili in questi giorni

La compagnia aerea a prezzi contenuti easyJet festeggia con una serie di sconti. Un traguardo importante, lo 'sbarco' 25 anni fa in laguna, diventa un'occasione dedicata ai passeggeri in partenza da Venezia: da venerdì 13 ottobre fino a lunedì 16 ottobre, easyJet mette a disposizione 25.000 posti scontati al 20% per volare da e per l'aeroporto Marco Polo tra il 23 ottobre 2023 e il 15 marzo 2024.

Era il 1998 quando per la prima volta un carrello di un aeromobile easyJet, proveniente da Londra Stansted, si posava sulla pista dell'aeroporto Marco Polo.

Oggi, con tre aerei basati a Venezia e uno staff di circa 300 persone, la compagnia si conferma il secondo vettore dell'aeroporto Marco Polo. Dal primo volo nel 1998 a oggi, easyJet ha trasportato oltre 26 milioni di passeggeri da e per la laguna, costruendo un ampio portafoglio di rotte che oggi conta 22 destinazioni in 11 Paesi.

«A venticinque anni dal primo volo e a 7 anni dall'inaugurazione della nostra base, Venezia continua a rappresentare un importante punto nella nostra presenza in Italia ed in Europa - ha spiegato Lorenzo Lagorio, responsabile nazionale di easyJet Italia - Negli anni abbiamo collegato Venezia con numerosi aeroporti europei, contribuendo significativamente alle presenze turistiche in tutta la regione e permettendo allo stesso tempo ai nostri clienti veneti di viaggiare per turismo e per affari a tariffe convenienti».