Cavalcavia della strage chiuso il 25 ottobre per la perizia sul guardrail

Il 25 ottobre dalle 13 (e, poi, ancora il 9 novembre, se sarà necessario un ulteriore sopralluogo) il cavalcavia superiore di Marghera sarà chiuso al transito per permettere a una folla di consulenti tecnici di ricostruire l’incidente che in pochi secondi si è portato via la vita di 21 persone e segnato per sempre quella di 15 superstiti.

Ieri (giovedì), si è svolta la lunga e a tratti animata udienza per il conferimento degli incarichi tecnici ritenuti “irripetibili”, destinati a rispondere alla domanda delle domande: cosa è accaduto alle 19. 38 del 3 ottobre? Tre le tracce consegnate dalla Procura ai consulenti: valutare l’idoneità e adeguatezza anche normativa del guardrail del cavalcavia (compreso il famoso “varco di sicurezza” proprio nel punto dove poi l’autobus de La Linea ha perso definitivamente contatto con la strada ed è precipitato nel vuoto nel suo volo di morte); quali le condizioni della strada, sia per quanto riguarda il manto stradale sia per la viabilità (il cantiere per la messa a norma del cavalcavia e dello stesso guardrail è iniziato a settembre e una corsia era chiusa per un tratto); infine, la dinamica dei fatti. Quel giorno si scatteranno foto, gireranno video, si cristallizzerà la situazione della strada e delle barriere, per poi dissequestrare il tratto.

Gli indagati e le accuse

Tre, si sa, gli indagati sinora individuati dalla pubblico ministero Laura Cameli d’intesa con il procuratore Bruno Cherchi. Come atto dovuto per permettere loro di nominare propri consulenti: il padovano Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea proprietaria dell’autobus; e due dipendenti del Comune di Venezia: il dirigente del settore Viabilità terraferma e mobilità, Roberto Di Bussolo, 51 anni; e il responsabile del Servizio manutenzione del Comune, Alberto Cesaro. Entrambi con questo incarico da febbraio 2020 e che in questi anni hanno seguito anche l’evolversi della progettazione per il consolidamento del cavalcavia e la messa a norma del guardrail. Tutta ancora da dimostrare un’eventuale loro responsabilità o il futuro coinvolgimento di altri indagati.

La protesta delle difese

In apertura di udienza i difensori dei due tecnico comunali – gli avvocati Paola Bosio, Barbara De Biasi e Giovanni Coli – hanno formulato varie obiezioni, lamentando soprattutto di aver avuto un solo giorno di tempo per prepararsi e non avere tutte le informazioni, come, ad esempio il risultato dell’autopsia sul corpo dell’autista Alberto Rizzotto: se a dare il via all’incidente fosse stato un malore, l’informazione sarebbe determinante.

Ma sul punto – informazione che normalmente si ha nell’immediatezza dell’autopsia – il procuratore – Bruno Cherchi mantiene il più assoluto riserbo, anche con le parti. «Ricostruire la dinamica del sinistro è uno “specchio di indagine peritale” eccessivo», lamentano i legali, «perché tra l’iscrizione nel registro e l’affidamento dell’incarico al perito sono passate solo 24 ore, rendendo complicata la scelta dei quattro professionisti, due per il guardrail e due per la dinamica, a tutela degli indagati. Ricordiamo che il varco di sicurezza era struttura progettata e collaudata a suo tempo e in via di sostituzione».

La pm ha respinto l’istanza, ma ha fatto slittare il sopralluogo, inizialmente previsto già in settimana, per poter poi dissequestrare il tratto stradale: la consulenza si farà, appunto, il 25 ottobre a partire dalle 13. Le parti potranno avere accesso alla carcassa del bus, ma solo per evidenziare eventuali punti di impatto con la barriera, tali da ricostruire la sua traiettoria. «L’iscrizione a registro era un atto dovuto e prevedibile perché la funzione è quella di garantire il contraddittorio fra tutte le parti potenzialmente interessate ad accertamenti tecnici come quello che è stato predisposto oggi», commenta da parte sua l’avvocato Massimo Malipiero, legale di Fiorese. In udienza è costituito volontariamente anche l’avvocato Arena, per Alliance Assicurazione.

Tutore per le vittime minori

All’udienza hanno partecipato anche l’avvocata Silvia Trevisan nominata dalla coppia tedesca che ha perso la loro bambina di appena 17 mesi. Il Tribunale ha anche nominato l’avvocata Mariangela Semenzato procuratrice speciale per tutelare gli interessi delle 8 vittime ancora gravemente ferite, quattro delle quali minori. I loro legali, saranno gli avvocati Luca Mandro e Giuseppinna Grofich. Altre parti lese potranno aggiungersi.

La piccola folla di periti

La Procura, si diceva, si è affidata Placido Migliorino, l’ispettore del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che si è occupato anche del Ponte Morandi e, in quell’occasione, soprannominato “il mastino”. I difensori dei due dipendenti comunali hanno nominato il professor Antonio Montepara e l’ingegner Mattia Gremis, l’ingegner Steano Calvi e ingegner Davide Pavon, gli uni esperti di strade gli altri di ricostruzione dei sinistri. L’ingegnere civile Matteo Quitadamo è il consulente nominato dalla difesa di Fiorese. Consulente per le 8 persone minori o in coma, sarà il perito industriale Marco Franceschin. Sono 120 i giorni che la procura ha dato al proprio consulente, per depositare i risultati della sua indagine: se ne riparlerà fine febbraio.

Autopsia e scatola nera

Nessuna indicazione è invece stata data dalla Procura ai difensori in merito alla già eseguita autopsia e alla apertura della scatola nera che contiene i video delle telecamere interne dell’autobus e che sarà affidata a un esperto informatico di Venis. «Ci hanno scritto a registro degli indagati, ma nessuno ci ha detto niente di eventuali altre perizie, nulla sulla autopsia, atti che riteniamo altrettanto irripetibili», hanno commentato gli avvocati, che al momento non hanno neppure ricevuto copia scritta del quesito per la consulenza su cavalcavia e varco. Nulla neppure su un eventuale studio sulla manutenzione del bus