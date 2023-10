Giro d’Italia: eccolo svelato. Le tappe più dure, le più spettacolari e le “trappole”

È un Giro soprattutto per provare a fare bingo: portare sulle strade d’Italia Pogacar, il Meckx 2.0. Di sicuro sarà un Giro senza italiani che lotteranno per la maglia rosa, perchè, si sa, il momento dell’Italbici è quello che è. Ma, anche se la Cima Coppi sua maestà Stelvio sarà “violentata”, perchè affrontata all’inizio di una lunga tappa, la corsa rosa disegnata dal direttore Mauro Vegni è bella e piena di trabocchetti. «Più bilanciata, chi vorrà vincere dovrà essere pronto subito, meno dislivello, meno km più spettacolo». Vedremo. Di certo per la terza volta di fila, il Giro si deciderà sulle strade del Nord Est.

La presentazione

C’erano Jay Hindley, vincitore 2022 oppure l’ultimo, Primoz Roglic (che però andrà al Tour) al Teatro Sociale di Trento, dove è stato svelato il percorso nell’ambito del Festival dello Sport. C’erano anche Vincenzo Nibali (in versione “giornalista”) o Peter Sagan, ma quelli ahinoi sono il passato.

Si partirà dal Piemonte, stile Tour 2023, con una tappa tosta e la domenica Oropa, 25 anni dopo la remuntada Pantani.

Come dire, caro Taddeo (Pogacar) se esci bene dalla Liegi Bastogne Liegi, puoi fare subito la differenza, evitare le trappole dello sterrato verso Rapolano Terme in Toscana, amministrarti già dallo stivale fino alla crono di Perugia e puntellare la rosa, difenderti in Irpinia e a Prati di Tivo e randellare di nuovo tutti nell’altra crono di Desenzano o nella tappona di Livigno con arrivo su una pista da sci.

Il Nord Est

Per poi planare a Nord Est, sommerso da migliaia di tifosi sloveni, sul doppio Passo Brocon (tappa durissima con prima il Manghen), la frazione carica di insidie di Sappada (ricordate il “golpe” di Roche su Visentini nel 1987?) o sul doppio Grappa prima del confermato gran finale a Roma.

A parte che il tracciato del Giro 107, con due prove contro il tempo per un totale di 68,2 km, cinque di montagna con quattro arrivi in salita e otto tappe mosse sarebbe fatto apposta anche per Remco Evenepoel, che un anno fa se ne andò causa virus ma che vuole la Grande Boucle, non resta che vedere cosa decideranno i corridori.

Pogacar, ad esempio, davvero andrà a sfidare Vingegaard al Tour, dal quale ha perso negli ultrimi due anni, dopo aver faticato al Giro? Pare che lo sloveno da 6 milioni di ingaggio l’anno ci stia davvero pensando. Noi abbiamo dei dubbi.

Segnaliamo invece la possibile presenza di un altro big, Wout Van Aert, fortissimo nelle classiche e faticatore al Tour. Altri possibili protagonisti? Detto di Hindley, occhio a Simon Yates, al giovane spagnolo Jan Ayuso. E qualche sorpresa.

Non illudiamoci, di italiani nemmeno l’ombra, nonostante le speranze del vicepremier Antonio Tajani.

Vero, ci saranno Filippo Ganna (che punterà alle due crono prima di mettere testa e gambe nel quartetto olimpico), o velocisti come il padovano Alberto Dainese o il friulano Jonathan Milan, sprinter del Nord Est chissà protagonisti a Padova nella penultima delle sei tappe per velocisti: dopo 24 anni dall’ultima. Proprio come il 24 maggio scorso a Caorle.

Scorgiamo in parterre il padovano Massimo Ghirotto, ora commentatore Rai. Ecco anche uno così gregario con licenza di vincere di questi tempi al Giro farebbe la fortuna dell’Italbici che bocheggia. W il Giro. —

