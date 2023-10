Bird strike: che cos’è il pericolo degli stormi di uccelli per i voli aerei

Aeroporto di Venezia chiuso per oltre un’ora, nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre, a causa della presenza di stormi di gabbiani sopra le piste. Un rischio concreto per la navigazione aerea, basti pensare che proprio lo scontro con uno o più uccelli causò la tragedia delle Frecce tricolori a Caselle il 16 settembre scorso, quando poi la caduta di un caccia provocò la morte di una bambina.

Il bird strike (in italiano, attacco di uccelli) è uno dei pericoli più ricorrenti che i piloti di aerei devono affrontare ogni giorno e che mette a rischio la sicurezza del volo, oltre a causare ritardi e a pesare sui bilanci di aeroporti e compagnie aeree.

I precedenti

Alcuni anni fa uno studio ha risolto una prima parte del problema che - ad esempio - il 15 gennaio 2009 provocò il drammatico ammaraggio di un A320 a New York sul fiume Hudson. Quello che venne raccontato nel film Sully con Tom Hanks nei panni del pilota che fece una clamorosa manovra salvando la vita di passeggeri ed equipaggio. In quel caso fu un intero stormo di oche canadesi a essere ingurgitato dai motori e a bloccarli.

In altre occasioni episodi analoghi hanno messo i motori fuori uso, oppure gli aerei hanno riportato danni da impatto alle strutture.

Il pericolo non viene solo dagli uccelli: anche animali di terra come le lepri, o persino bestie più grosse, se attraversano una pista di volo possono essere risucchiati da un motore a reazione e fare danni.

Tra gli incidenti mortali provocati dal bird strike va ricordato il Dornier decollato da Kathmandu, in Nepal, nel 2012 precipitato dopo essere stato colpito da un avvoltoio. Tutti morti i 19 occupanti. Un incidente molto simile era avvenuto in Etiopia nel 1990, e altri in America e in Pakistan negli Anni 60. Meno drammatico quanto avvenuto nel novembre del 2008 un jet della Ryanair sfirò la tragedia in atterraggio a Ciampino per «multiple collisioni con uccelli».

Nel 2015 ci furono diversi episodi in pochi giorni: in particolare il 14 giugno 2015 un aereo della compagnia spagnola Volotea, partito da Catania e diretto a Genova, si scontrò con uno stormo di uccelli poco dopo il decollo per poi fare un atterraggio d’emergenza a Palermo. Verificati i possibili danni, ripartì dopo 40 minuti.

Ogni anno il costo dei danni provocato dagli impatti con gli uccelli supera nel mondo il miliardo di euro. In Italia è attivo all’Enac un apposito Bird Strike Committee che anno per anno scrive una relazione sul problema. Il fenomeno non può essere eliminato.

Lo studio americano

Uno studio americano di Richard A. Dolbeer, esperto del dipartimento Usa per l’Agricoltura, e del colonnello William J. Barnes, pubblicato dalla Utah State University, ha analizzato quasi 9mila incidenti accaduti negli Stati Uniti dal 1990 al 2015 - uno al giorno - concludendo che gli uccelli coinvolti negli impatti coi jet sono letteralmente attratti soprattutto dai motori a sinistra dell'aeromobile, e molto meno da quelli sul lato opposto.

Colpevoli della carneficina sarebbero dunque le onde emesse dal colore rosso delle «position lights» che sugli aerei sono posizionate sull’ala sinistra. Riflessi che guidano gli uccelli, quasi stordendoli e disorientandoli, verso la morte. Un risultato che aveva avuto il merito di aprire un dibattito non solo accademico sulla necessità di modificare almeno l’intensità del rosso così come è stato fatto per le torri di controllo.

I falconieri al Marco Polo

Proprio per fronteggiare il pericolo del bird strike, l’aeroporto di Venezia si è affidato al rimedio di utilizzare i rapaci per allontanare le altre specie, ingaggiando un vero e proprio falconiere. «Facciamo sopralluoghi ogni mezzora – raccontava anni fa Gianni di Lenardo – e se serve, si interviene con il falco, che è il più efficace tra tutti i metodi. Bisogna lasciarlo libero quando è il momento giusto, dopo aver dialogato con la torre di controllo, perché tutto dev’essere calibrato, anche l’accesso alle piste, che non deve causare pericolo agli aerei».