Autobus in panne sul ponte della Libertà, tram bloccato

Disagi al traffico sul ponte della Libertà a partire dalla mattina di oggi, 13 ottobre. Poco dopo le 8, un bus turistico di una compagnia privata è finito in panne a metà del ponte, in direzione Mestre. Il mezzo si è accostato sul lato del guardrail occupando di fatto una delle due corsie e bloccando di conseguenza il tram di Actv.

L’azienda del trasporto pubblico locale ha dovuto prevedere un servizio sostitutivo su gomma per collegare piazzale Roma alla terraferma. Le operazioni di rimozione del bus, con il carroattrezzi contattato dalla compagnia del bus turistico, sono terminate dopo le dieci di mattina.

Un altro problema ha riguardato invece un autobus Actv partito da piazzale Roma e anch’esso diretto a Mestre. Prima dell’imbocco del ponte della Libertà, il bus ha cessato di funzionare. I tecnici della società partecipata del Comune sono intervenuti nel giro di pochi minuti e hanno provveduto a rimuovere il mezzo.

I due imprevisti di oggi, tuttavia, riaccendono il dibattito sulla sicurezza e la viabilità del ponte della Libertà. L’ultimo eclatante episodio dello scorso aprile, con un bus Atvo andato a fuoco, aveva provocato il blocco del ponte della Libertà e di conseguenza l’isolamento di Venezia dal collegamento su gomma con Mestre per diverse ore.

Più di recente, un altro incidente mortale capitato a una turista francese a bordo di una moto scivolata sull’asfalto aveva provocato notevoli rallentamenti alla circolazione dovuti ai rilievi della polizia locale e alle operazioni di soccorso.

A lanciare per l’ennesima volta l’allarme su questa situazione è Adico, con il presidente Carlo Garofolini: “Senza corsia di emergenza, con le due corsie non modulabili per via del guardrail centrale, senza piazzole e aree di sosta, il ponte della Libertà continua ad essere un’area critica. Quella di oggi è l’ennesima beffa, con la viabilità congestionata ancora una volta e rischi per la circolazione. L’amministrazione deve rivedere la sicurezza della viabilità sul ponte, finora si è intervenuti solo con autovelox per fare cassa. Serve investire in sicurezza”.