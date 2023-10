Invasione di gabbiani, chiuso l’aeroporto Marco Polo di Venezia

Aeroporto chiuso per invasione di gabbiani. Dalle 10 alle 10:45 numerosi voli in arrivo al Marco Polo sono stati dirottati in altri aeroporti perché c’era il rischio di collisioni con alcuni stormi di gabbiani reali che avevano scelto di volare e stazionare nelle adiacenze delle piste.

Ritardi anche nelle partenze.

La collisione con gli uccelli in fase di atterraggio e decollo è molto temuta dai piloti, in quanto se l’anima e finisce nelle turbine rischia di spegnere il motore o i motori dei velivoli con le conseguenze che si possono immaginare.

Il mese scorso fu proprio la collisione con uno stormo di uccelli a far cadere, a Torino, una delle Frecce Tricolori. Nell’incidente morì una bimba di pochi anni.

La nota di Save

La società che gestisce lo scalo di Tessera ha poi dirmato una nota in cui spiega che “a tutela della sicurezza, l’aeroporto è stato chiuso dalle 9.54 alle 10.45, in accordo con Enav, e alcuni voli sono stati indirizzati su altri scali, quali Verona, Trieste, Milano”.

“Al fine di allontanare lo stormo, sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti, tra cui il falco comandato dal falconiere e i dissuasori acustici. Si tratta di strumenti rispettosi della fauna in grado di garantire al tempo stesso la sicurezza”.

L’aeroporto è tornato regolarmente operativo alle ore 11.20”.

Bloccato anche Zaia

Tra i voli che sono stati dirottati vi è anche quello da Roma su Venezia con a bordo il Presidente del Veneto Luca Zaia. Dopo essere rimasto a sorvolare la posta per alcuni minuti l'aereo con il governatore è stato dirottato su Trieste.