Rubano in treno valigie con 130 mila euro di gioielli: denunciate tre giovani

La Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer del Veneto ha identificato e denunciato tre giovani donne, già con precedenti per reati contro il patrimonio e destinatarie del provvedimento del foglio di via obbligatorio, ritenute responsabili di furto aggravato in concorso.

Le indagini sono partite dopo che una turista si era presentata negli uffici della Polizia Ferroviaria di Milano per denunciare il furto dei propri bagagli contenenti, tra le altre cose, anche alcuni gioielli per un valore di circa 130.000 euro.

Salita a bordo di un treno Alta Velocità partito dalla stazione di Venezia S. Lucia e diretto a Milano, la turista una volta posizionate le valigie negli appositi spazi, aveva preso posto nella carrozza, rendendosi conto dell'assenza dei bagagli una volta giunta a destinazione. La ricostruzione investigativa, sfruttando le immagini di videosorveglianza, si è concretizzata nei gravi indizi di colpevolezza nei confronti delle tre giovani donne.