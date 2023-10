Strage del bus a Mestre, tre indagati: due dirigenti del Comune e l’ad di “Linea”, ecco i nomi

Ci sono i primi tre indagati per la strage del cavalcavia. Si tratta di Massimo Fiorese, rappresentante legale de “La linea”, società proprietaria del bus elettrico precipitato nel vuoto. Hanno ricevuto l’avviso di garanzia anche Roberto Di Bussolo, dirigente del settore viabilità del Comune e un suo vice Alberto Cesaro. L’ipotesi di reato, per il momento è di omicidio stradale colposo plurimo. Quindi nel mirino della Procura ci finiscono il proprietario del bus elettrico e l’altro il Comune, attualmente un atto dovuto. Ma non è certo finita qui. Le indagini sono solo all’inizio per individuare i responsabili dei vari fattori che hanno concorso alla strage: 21 morti e 15 feriti.

Le figure degli indagati vogliono anche dire che secondo la Procura da una parte ci sono responsabilità della proprietà del bus e quindi si analizzerà se il mezzo era tecnicamente in regola e se poteva fare quel tipo di servizio, dall’altra viene messa sul banco degli imputati la gestione della strada compresi i sistemi di contenimento ad iniziare dal tipo di guardrail e da come era posizionato.

Questo primo step dell’inchiesta permetterà quindi di far entrare nel percorso processuale anche le parti civili. Infatti nei prossimi accertamenti irripetibili potranno partecipare anche i periti di parte. Ad iniziare dall’analisi della scatola nera del bus per la quale la Procura ha nominato quale suo tecnico un esperto di Venis.

Altre cose saranno da chiarire con il proseguo delle indagini. Una delle principali riguarda la documentazione sulla sicurezza dello stesso cavalcavia che la Procura si fece mandare nel 2021.

Massimo Fiorese, ad della Linea

Dopo la caduta di calcinacci dal cavalcavia, nel dicembre 2021, la Procura chiese copia degli atti sulla sicurezza della struttura al Comune, che glieli fornì. Che fine hanno fatto? Come sono stati valutati? «Ho dato subito disposizione di cercarli, ma per ora non ve ne è traccia», ha detto alcuni giorni fa il procuratore Cherchi, «a mente nessuno se ne ricorda: molti fascicoli si aprono e si chiudono. La Procura interviene se evidenzia un reato, non in via preventiva o per atti amministrativi. Se lo troveremo, lo studieremo. Ma si tratta di cercare tra migliaia e migliaia di fascicoli e l’archivio è a Marghera.

La corsa dell’autobus è stata ripresa da due telecamere di controllo della strada. L’incidente è avvenuto alle 19.38 di martedì della scorsa settimana: un video di pochi secondi in cui si vede arrivare l’autobus da Venezia e poi, nella fase in discesa del cavalcavia, sbandare verso destra e precipitare tra via della Pila e via dell’Elettricità.

La ruota anteriore destra piegata, il guardrail incastrato tra il probabile punto di impatto - l’angolo anteriore destro dell’autobus - e la ruota anteriore sinistra. Si presenta così la carcassa dell’autobus elettrico della società La Linea di Mestre che martedì 3 ottobre è precipitato dal cavalcavia dell’ex Vempa provocando una strage dei turisti.

La carcassa dell’autobus si trova ora all’ex mercato ortofrutticolo di via Torino, costantemente sorvegliata dai vigili del fuoco (per evitare vandalismi o manomissioni) in attesa delle operazioni dei periti che la procura dovrà indicare anche per capire se, a causare l’incidente - o comunque ad avere un ruolo determinante nello schianto - possa essere stato anche un guasto, come un malfunzionamento dei freni o una rottura della ruota.

L’autobus elettrico aveva poco più di un anno e aveva macinato meno di 40 mila chilometri.