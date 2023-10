Morto solo in casa, sepolto dopo otto mesi grazie all’aiuto dei vicini

Dopo otto mesi di “abbandono” trova finalmente pace, ma solo per l’intervento (e il buon senso) di alcuni vicini di casa e tre ex consiglieri comunali che si sono interessati al caso. Mercoledì mattina, nel silenzio quasi generale e pochissime persone accanto, si è svolta la cerimonia di sepoltura al cimitero di via Matteotti di Flavio B. di Spinea, deceduto a 65 anni.

Un fatto normale, se non fosse che per arrivare all’estremo saluto ci sono voluti esattamente otto mesi e l’intervento risolutore di un gruppo di privati cittadini con forte senso civico e rispetto per il prossimo.

Flavio era mancato lo scorso mese di febbraio nella sua abitazione a Spinea, ma il suo corpo era stato trovato in casa, su segnalazione di alcuni vicini preoccupati, solo qualche giorno dopo. Un “dramma della solitudine” purtroppo non più così raro. Sembrava tutto concluso qui, ma ecco che, esattamente otto mesi dopo, si viene a scoprire che il corpo, mai reclamato dai familiari, non è stato – come dovrebbe essere – sepolto a spese del Comune, ma si trova ancora all’interno dell’obitorio di Mirano.

«Ci sono anche storie tristi», scrive su Facebook Diana Bedin, la prima a segnalare l’accaduto, «storie che fanno male e fanno pensare. No, non se lo è dimenticato la famiglia. A volte ci sono situazioni difficili, familiari ed economiche, ed in questi casi c’è un iter che coinvolge le pubbliche amministrazioni: Usl, Comuni, Servizi sociali, per sostenere ed aiutare chi è in difficoltà. Questa volta l’iter si è inceppato ed è evidente che qualcosa non ha funzionato. Otto mesi, però, sono tanti. Otto mesi non sono dignitosi per un Paese civile. Alla fine la situazione si è sbloccata grazie a chi, negli ultimi giorni, ha preso a cuore il caso e ha fatto in modo che il nostro sfortunato concittadino abbia finalmente una degna sepoltura».

A prendersi carico della sepoltura sono stati tre ex consiglieri comunali e un’altra famiglia di vicini di casa, che però preferisce rimanere anonima. «In questi sfortunati casi», aggiunge l’ex sindaca Martina Vesnaver, che era ancora in carica all’epoca della scomparsa dello sfortunato concittadino, «il Comune avrebbe l’obbligo di farsene carico per legge. Resta da capire cosa sia successo per la mancata comunicazione fra enti». «Ad oggi quello che posso fare intanto è ringraziare i consiglieri che ne hanno avuto informazione e tutti i cittadini che si sono adoperati per la conclusione positiva del caso».

Caso che, però, oltre a fare discutere non sembra essere unico. «A una mia vicina di casa», spiega la signora Sara, «senza parenti prossimi ad eccezione di un fratello disabile, è toccata una sorte simile: l’appartamento dove viveva, dopo quatto anni dalla morte, è ancora chiuso, con tutti i mobili e gli effetti personali ancora dentro l’appartamento. Sembra che tutto il resto del mondo si sia dimenticato di lei».

La precisazione del Comune

Il Comune di Spinea in una nota precisa che per il concittadino ha sostenuto le spese di sepoltura dopo aver tentato, purtroppo senza successo, di richiedere l'intervento dei parenti stretti del deceduto. “In casi come questi, l'intervento del Comune, finalizzato a dare degna sepoltura ai cittadini deceduti, è certamente doveroso, sempre fatta salva la rivalsa nei confronti dei parenti stretti. Con l'occasione si invitano i cittadini a segnalare all'Ufficio Servizi Sociali situazioni concernenti cittadini in stato di necessità e che non siano già stati presi in carico dai Servizi”.