L’addio alla sposa Antonela, morta sul bus. Continua il mesto viaggio delle vittime della strage

La ricordano tutti con un abito bianco mentre sorride al suo compagno la giovane sposa di 26 anni Antonela Bakovic, a Venezia in viaggio di nozze, felice di festeggiare il suo matrimonio e ancora di più di poter dare alla luce un bambino che portava in grembo da sei mesi. Suo marito, ancora ricoverato, non appena ha ripreso coscienza ha iniziato a chiedere della sua famiglia, scoprendo piano piano che non c’era più.

Le vittime della tragedia del cavalcavia tornano nei loro Paesi, accompagnate dall’abbraccio delle istituzioni, del personale medico e di una grande comunità, nazionale e internazionale, ancora scioccata. Mercoledì la salma di Bakovic è tornata in Croazia dove l’attendono amici e familiari per l’ultimo saluto, così come quella di altre quattro persone che hanno perso la vita nel volo mortale del bus.

Partite insieme dall’Ucraina per un viaggio nella città dei sogni, mercoledì sono rientrate anche le salme delle tre ragazze ucraine Liubov Shyshkarova, Iryna Pashenko e Yulia Niemova, rispettivamente di 30 anni. Iryna era originaria della regione del Donetsk e da sei anni lavorava in un ente pubblico. La guerra in Ucraina non le aveva tolto il sorriso. Amava viaggiare, fare sport e il suo cane. Era a Venezia con Yulia, conosciuta all’università, con la quale condivideva la passione dei viaggi.

L’altra vittima ucraina che mercoledì è stata rimpatriata è Dmytro Sierov, detto Dima, papà della bambina ricoverata in gravi condizioni a Padova e marito della mamma Kateryna, sopravvissuta. Aveva 33 anni e si era spostato con Kateryna nel 2016 e vivevano a Dubai: lui lavorava nel settore immobiliare e lei in una multinazionale nel campo dell’energia. Da pochi anni era arrivata la piccola, il cui corpo è rimasto in gran parte ustionato. Per ora dieci delle 21 vittime sono rientrate, cinque martedì e cinque mercoledì. Oggi sarà la volta della piccola Charlotte di un anno, tra i cinque bambini morti.

Dmytro Sierov insieme alla moglie Kateryna. Lui è morto, lei è sopravvissuta come la loro bimba di 4 anni, gravissima

I genitori della bimba sono sopravvissuti e già nei giorni scorsi il padre era uscito dall’ospedale, mentre la madre è ancora ricoverata. Come saranno i loro giorni senza di lei, il ritorno straziante a casa. Per ricominciare ci vogliono una forza e un coraggio che sembrano impossibili da trovare se non attraverso l’amore e l’affetto di familiari e amici. Una spoon river di vite spezzate che per sempre ha segnato anche quelle dei feriti e di chi ha assistito impotente all’incidente.