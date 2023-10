«Jesolo, edifici con troppo vetro e troppo bianco» La Soprintendenza bacchetta lo stile dell’archistar Meier

Basta con le costruzioni tutte uguali fronte mare. Le periodiche convocazioni della commissione paesaggistica che valuta singolarmente i progetti al lido di Jesolo ha constatato questi “cloni” che stanno sorgendo tutti con la medesima impronta: bianchi, con tanto vetro sulle facciate. Uno stile che a Jesolo è stato introdotto negli anni 2000 dall’archistar di New York, Richard Meier.

La Soprintendenza ha informato il Comune di Jesolo, e in particolare la commissione tecnica, suggerendo maggiore varietà nei progetti di residence e strutture turistiche che da qualche lustro hanno tutte lo stesso stile architettonico.

Presto l’Ordine dei geometri organizzerà anche una serie di incontri con la sovrintendenza su questo tema per aggiornare i tecnici sulla necessità di garantire una certa varietà nelle costruzioni. Parapetti in vetro, colore bianco candido per le facciate sono un must dei progetti di Jesolo, ormai persino troppi se pure la Sovrintendenza lo ha segnalato in commissione paesaggistica. L’architetto newyorchese Richard Meier ha fatto scuola da un po’ di anni a questa parte e non solo sul litorale jesolano, ma anche nell’entroterra del basso Piave, dove sono sorte palazzine che ricalcano quelle di Jesolo lido. Ma San Donà, ad esempio, non è certo Miami.

Tanti progettisti e committenti, da quando ha presentato i suoi primi lavori Richard Meier, li hanno poi imitati nei progetti, lo stile e i colori, praticamente assenti. La Jesolo-Miami fatta di grattacieli e residence bianchi candidi è diventata una costante nello skyline jesolano.

L’archistar Richard Meier

Per Jesolo questo significa rischiare di avere una grande muraglia di vetro e pareti bianche su tutta la costa. «Bene ha fatto la funzionaria della Soprintendenza a far pervenire questa nota al Comune di Jesolo», dice Daniele Bison, consigliere comunale di opposizione che ha sollevato il tema nell’ultima seduta dell’assemblea, «perché davvero il rischio era di avere una città di Jesolo con costruzioni fronte mare tutte uguali e di fatto clonate. Serve maggiore varietà e colore in una città turistica internazionale che si rispetti, anche dal punto di vista architettonico. Ci siamo pertanto rallegrati quando abbiamo saputo del nuovo progetto, e quindi piano urbanistico approvato in piazza Marina, che pare staccare molto dal resto delle costruzioni degli ultimi anni».

Un piano urbanistico che ha staccato nettamente dallo stile preponderante in questi anni, realizzato dal Consorzio Pedron di Villa del Conte in provincia di Padova.

Troppi cloni di Richard Meier? «Apprendo con piacere la notizia», commenta Peter Reichegger per la Riv Group, il gruppo altoatesino che ha investito su Jesolo affidandosi ai progetti di Richard Meier. «Sembrerebbe dunque che la tipologia di architettura che si avvicina allo stile del nostro Jesolo Lido Design District sia stata apprezzata. Tutto ciò ci rende fieri di quanto eseguito fino ad oggi nel complesso Jldd e giustifica tutto l’impegno profuso nel portare avanti l’impresa che iniziò con il masterplan di Kenzo Tange per la modernizzazione di Jesolo. Sono inoltre convinto che l’iniziativa di portare architettura mondiale a Jesolo abbia contribuito ad abbellire e modernizzare non solo la città stessa, ma tutto il litorale».