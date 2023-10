Manifestazione No Vax a Mestre: "Verità sull'autopsia del conducente del bus della strage"

Un’ottantina di persone ha manifestato in piazza Ferretto a Mestre chiedendo chiarezza sul risultato dell’autopsia del conducente del bus caduto dal cavalcavia. A capeggiare il gruppo Cristiano Fazzini, ex leader Novax - No Green pass (video Pòrcile)

01:04