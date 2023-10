Strage del bus di Mestre, dalle scatole nere i video della tragedia

La prima ad essere stata assegnata è la consulenza tecnica per l’apertura della scatola nera, affidata dalla Procura della repubblica a un esperto informatico di Venis. Ne emergeranno i video ripresi dalle sei telecamere interne ed esterne dell’autobus de “la Linea”, precipitato il 3 ottobre dal cavalcavia superiore di Marghera.

La Procura spera così di poter vedere “in diretta” quanto accaduto. Ma ad allungare i tempi è il fatto che gli accertamenti ritenuti “irripetibili” vanno notificati agli indagati e alle parti lese, perché possano nominare - se lo vorranno - propri consulenti tecnici.

Pertanto, potrebbero arrivare nei prossimi giorni le prime iscrizioni a registro degli indagati, come “atto dovuto”, salvo poi riconsiderate al termine dell’inchiesta le diverse posizioni. Ma d’altra parte le consulente tecniche - come quella che sarà eseguita sull’autobus o sulla storia e sulla tenuta del guardrail - vanno notificate anche alle parti lese e non è semplice individuare le famiglie delle 21 vittime di diverse nazionalità morte nell’incidente e dei 15 feriti, alle quali potrebbero aggiungersi parti come l’Associazione vittime della strada che ha presentato un esposto proprio sulla sicurezza del cavalcavia.

Da definire anche la posizione de la Linea Spa, l’azienda di trasporto proprietaria del mezzo: nei giorni scorsi, la Polizia locale ha acquisito tutta la documentazione relativa all’autobus alla cui guida sedeva Alberto Rizzotto. E entro la settimana dovrebbe giungere dai medici legali Viel e Rondolino l’attesa relazione in merito all’autopsia, per stabilire se l’autista abbia o meno avuto un malore. Inchiesta che si annuncia lunga.