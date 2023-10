Turismo nei campeggi, in Veneto la stagione sorride: occupazione all'80%

"È una buona stagione: molte le strutture ancora aperte, con tassi di occupazione superiori all'80%. Il Veneto si conferma regione leader del settore, ma l'open air sta crescendo in tutta Italia". Lo afferma Alberto Granzotto, presidente Faita-FederCamping sulla stagione turistica tanto che i campeggi del Veneto allungano la stagione e fino a ottobre continueranno ad accogliere i turisti in montagna, al lago, al mare.

Con gli arrivi e le presenze, migliorano anche gli indici di redditività, che salgono, rispetto al 2022, a +14,95 nell'Alto Adriatico Nord, a +27,9% nell'Alto Adriatico Sud, e a +31,24% nel Lago di Garda sponda veronese.

HBenchmark - piattaforma per l'Osservatorio Turistico Federato della Regione Veneto - ha elaborato i dati per Faita-Federcamping sulla base di un campione di 47mila unità presenti nel Nordest. I numeri parlano di un'occupazione consolidata delle strutture, da aprile a tutto settembre, pari al 75% nei campeggi dell'Alto Adriatico Nord e in quelli della sponda veneta del Lago di Garda, e del 60% nelle strutture dell'Alto Adriatico Sud, con picchi di occupazione nel mese di agosto compresi fra il 90 e il 98%.

In particolare, il mese di settembre, con un'occupazione media fra il 60 e l'86%, vede la sponda veneta del Lago di Garda vicinissima ai risultati di giugno e luglio, a conferma che le abitudini dei turisti si stanno orientando verso un arco temporale più ampio.