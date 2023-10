Venezia, motoscafo Giracittà finisce contro il ponte delle Guglie

Un motoscafo di Actv è finito contro il ponte delle Guglie, lungo il rio di Cannaregio. L’episodio è capitato poco dopo le undici di martedì 10 ottobre. Lo scontro non ha provocato feriti ma sul posto è stato comunque necessario l’intervento dei vigili del fuoco.Al vaglio del Comune le immagini registrate dalle telecamere per capire se l’incidente possa essere stato provocato da un errore di manovra o se ci possano essere altre cause all’origine. Proprio sull’incidente, che ha coinvolto un motoscafo Giracittà proveniente da Tre Archi e diretto a Ferrovia-piazzale Roma sotto il Ponte delle Guglie, Ca’ Farsetti fa sapere che subito dopo lo scontro si è svolto dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco assieme alla Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia e alla Polizia Locale. A seguito delle verifiche fatte, non sono stati rilevati problemi strutturali al manufatto che ha riportato solo i segni del contatto della cabina del mezzo acqueo con i mattoni della volta. Il ponte risulta regolarmente aperto. (testo Eugenio Pendolini)

01:11