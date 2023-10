La partenza delle salme di cinque vittime ucraine dall'obitorio di Mestre

Martedì mattina sono partite per l'area crematoria di Spinea le cinque salme delle vittime ucraine della strage che torneranno in urna a casa. Bianche le bare delle due ragazzine, Daria e Anastasiia, scure le altre. I cinque feretri sono partiti tutti assieme, domani alcuni dei parenti che sono a Mestre ritireranno le ceneri. Le salme raggiungeranno l' Ucraina in auto. Presente anche il console ucraino Stanislav Plalhotnyi assieme al prefetto Michele Di Bari, il quale ha spiegato che alcune vittime abitavano in paesi vicinissimi alla guerra. (video Pòrcile)

00:31