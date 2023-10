La vita sospesa della veneta Alisa a Gerusalemme: «Di corsa nel rifugio sotto i missili»

Lunedì pomeriggio quando risponde al cellulare è appena uscita dalla sua camera rinforzata, come la chiama lei. Una stanza dove lei e le sue bambine di 11 e 9 anni si rifugiano quando suono l’allarme. E lunedì per i missili sparati da Gaza e diretti a Gerusalemme, dove vive, sono corse due volte nella stanza rifugio. Sabato mattina una decina di volte, non era mai successo in questo modo così intenso. Alisa Campos, è nata a Venezia, dopo il diploma si è trasferita in Israele dove vive a Gerusalemme con il marito israeliano. Altre volte in questi anni aveva vissuto situazioni di guerra, ma non in questa maniera, con questi toni violenti.

«I missili sono arrivati vicino al nostro quartiere fatto di case vecchie. Qualcuno come noi ha una stanza rinforzata, altri scappano nei rifugi comuni nello stesso palazzo e altri ancora in quelli ricavati lungo la strada. Chi non ha nulla deve sistemarsi sulle scale di casa e aspettare che passi», racconta Alisa. «Quando siamo sotto bombardamento dobbiamo contare fino a dieci. Se in questo lasso di tempo non suonano altri allarmi vuol dire che il sistema di intercettazione Iron Dome ha fatto il suo dovere e ha intercettato tutti i missili sparati da Gaza. Sabato mattina era un continuo ricominciare a contare. Lo abbiamo fatto decine di volte. Anche grazie all’App del ministero della Difesa.

Per Alisa, le figlie e il marito la vita è sospesa: non sanno cosa fare, dove andare, chi incontrare. E soprattutto deve gestire le figlie. «Da una quindicina di giorni erano a casa da scuola per vacanze e feste varie. Inevitabile che manchi il rapporto con i compagni di classe, con le maestre, ma anche con gli altri amici. Stiamo cercando, con gli altri genitori, di fare in modo che si frequentino. Ma non è assolutamente facile anche per le differenze dei sistemi di sicurezza nelle varie abitazioni. Domenica le maestre da remoto hanno voluto incontrare tutti i ragazzi per parlare di come hanno vissuto le vacanze, di cosa hanno fatto durante queste settimane. Ma soprattutto hanno voluto sapere come stanno vivendo quanto sta accadendo. Ma per ora di fare lezione non se ne parla proprio. Oggi hanno annunciato che le lezioni potrebbero riprendere mercoledì. Ma molto probabilmente è un modo per far guardare in avanti i ragazzi, per distoglierli da questa immane tragedia».

Per chi è italiano e ha scelto di vivere in Israele, la domanda alla fine è sempre la stessa: ha mai pensato di tornare in Italia, nella sua Venezia. Soprattutto in occasione di queste situazioni? «Certo», conclude Alisa, «e diverse volte, ma poi alla fine scelgo di restare. Vengo spesso per le vacanze in Italia, le bambine conoscono l’italiano e Venezia. Ma poi torniamo sempre a Gerusalemme. Per ora è così, poi vediamo cosa fare in futuro»