La miglior via alpinistica aperta sulle Dolomiti nel 2022 è opera di una cordata veneta

“Barbari nel Tao” è la miglior via alpinistica aperta sulle Dolomiti nel 2022. Questo secondo la giuria della 19ª edizione del Premio "Silla Ghedina”. A firmare, nel settembre dello scorso anno, l’impresa sulla Punta Frassenè dello Spiz d’Agner, Mirco Grasso e Nicolò Geremia. Il primo, veneziano, è nato a Mirano, cresciuto a Spinea e ora vive a Salzano; il secondo, padovano ma venuto alla luce a Castelfranco, risiede a Ponte. La cordata viene premiata martedì 10 ottobre al Teatro Comunale a “Oltre le vette”, prima dell’evento con Alessandro Baù, in una serata dell’alpinismo.

Mirco e Nicolò, che emozioni vi dà ricevere questo premio?

«Non sappiamo bene quali saranno le emozioni di stasera: le vivremo lì sul momento» risponde Geremia «Se ci penso, non dormo. Non ci aspettavamo che due persone come noi, che semplicemente vanno in montagna a “giocare”, potessero meritare un premio così». «È stato un premio inaspettato», ammette Grasso. «Conoscevo i vecchi vincitori, che hanno aperto vie mitiche. Far parte di quell’albo d’oro è un onore e una soddisfazione».

Com’è nata l’idea di aprire questa via?

«Ci conosciamo dall’estate 2019, quando insieme, ripetendo una via in Marmolada», dice Grasso, «ne abbiamo invece aperta una nuova. Così, stimolandoci l’un l’altro, è nata la sintonia tra di noi. L’idea di aprire “Barbari nel Tao” alla Punta Frassenè dello Spiz d’Agner ha preso forma nello stesso anno, a fine ottobre. Mentre ci calavamo dalla via Filtro Magico, siamo stati entrambi colpiti dallo scudo di roccia levigato nella parte alta della Punta». «Poi è arrivato il Covid, e prima io, poi Mirco ci siamo infortunati», continua Geremia. E Mirco: «Sono stato steso a letto per mesi: avevo entrambi i piedi rotti. Nella riabilitazione mi hanno accompagnato quelle due foto scattate nel 2019, che raffigurano la parte alta di “Barbari nel Tao”».

Un progetto ripreso nel 2022.

«Abbiamo cominciato ad aprire la via il 3 settembre», dice Geremia. «Affrontandola in uno stile completamente diverso rispetto a quelle aperte fino ad allora. Pur sempre partendo dal basso, salendo per una via più semplice a una cengia mediana, siamo partiti aprendo la parte alta. Volevamo vedere se saremmo riusciti a passare per la parte più dritta e repulsiva, prima di aprire anche la parte inferiore, più semplice. La maggior parte delle giornate d’apertura le abbiamo passate sul muro alto, non sempre in condizioni ottimali, ma con immutata voglia di raggiungere la meta».

E Grasso: «Siamo restati fermi su un unico tiro per 2-3 giorni, per un totale di 8-10 ore, per trovare un modo per passare e posizionare meno spit (chiodi di sicurezza, ndr) possibile. Lo spazio di manovra non è molto: siamo stati fortunati a trovare un buchetto che ci ha aiutati a completare il tiro più duro della via. Senza quello, “Barbari nel Tao” non sarebbe potuta esistere. Una volta completata la parte alta, a metà settembre, abbiamo fatto lo stesso con quella bassa. Dove siamo stati molto fortunati: seguendo una linea logica tra diedri e placche fessurate, siamo sbucati esattamente da dove avevamo cominciato ad aprire la parte alta. Chiudendo così il cerchio in maniera perfetta». «Su tutte le soste della parte alta abbiamo deciso di utilizzare gli spit in modo tale da garantire sicurezza e soste sempre abbastanza comode», commentano entrambi gli alpinisti. «Lungo la via abbiamo lasciato qualche cordino in clessidra, qualche chiodo, e solamente nel tiro chiave (valutato 8a) tre spit di protezione».

Un’ultima domanda: come mai avete battezzato la via “Barbari nel Tao”?

«Abbiamo pensato a questo nome perché fa figo; chi non vorrebbe essere un vero guerriero del Tao?», dice Geremia. «Ci siamo sentiti un po’ dei barbari che invadono e assaporano per piccoli momenti la perfezione del Tao. Ogni alpinista ricerca l’armonia con se stesso tramite la montagna. Il buon alpinista è severo con se stesso perché la via dell’etica è semplice ma ardua da seguire; invece l'alpinista segue la sua via senza dubbi, fluendo semplicemente. Un giorno forse saremo anche noi alpinisti; per ora siamo ancora barbari».