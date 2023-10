Strage di Mestre, l’esposto:«Il guardail non è a norma. Il bus non poteva passare»

L’Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs) che fa parte della Federazione Europea delle Vittime della Strada (Fevr), ha presentato un esposto contro ignoti alla Procura di Venezia sulla strage del cavalcavia di Mestre.

L’esposto è stato depositato dall’avvocato Devis Ceccato del foro di Padova, con il supporto del perito Leopoldo Comparin, e porta la firma della presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni.

Lo scopo è quello di identificare le responsabilità dell’applicazione delle norme in materia di sistemi di ritenuta stradale.

Spiega la dottoressa Mastrojeni: «L’obiettivo è quello di inserire nel collegio peritale uno dei professionisti più quotati in Italia e in Europa che sta collaborando con noi da diversi anni. La morte di 21 persone innocenti e il ferimento di molte altre sia un forte richiamo alla responsabilità delle istituzioni per porre fine alle stragi stradali. Il focus dell’esposto riguarda il rispetto del compendio normativo del sistema di ritenuta presente sul ponte».

Il guardrail non rispettava le normative

Viene riportato nell’esposto: «È assodato che quel guardrail non rispetta l’attuale compendio normativo e che il gestore della strada non poteva non saperlo e non può dichiarare che è a norma solo perché costruito molti anni fa. Il varco presente doveva essere chiuso a norma di legge tant’è vero, come evidenziato dalle immagini, che il guardrail di ripresa, tra l’altro privo di terminale speciali (non a norma) ha trafitto il bus».

Continua l’esposto: «Qualunque sia la causa, malore, distrazione con telefonino, guasto meccanico o altro, un guardrail a norma - ovvero nel rispetto del compendio normativo già presente da anni - poteva salvare molte vite. Nei cavalcavia il livello di contenimento deve essere superiore a H2 e nel caso specifico visto il peso del bus prossimo ai 20 mila chilogrammi con i passeggeri - come si legge nelle schede tecniche , sicuramente il livello di contenimento doveva essere un H4a perché il traffico medio annuale, nei due sensi, è maggiore ai mille veicoli di peso superiore alle 35 tonnellate. Il guardrail deve essere dimensionato in relazione al traffico e alla tipologia dei mezzi, diversamente il gestore della strada doveva bloccare l’accesso dei bus e non è stato fatto. E quindi è da verificare se la segnaletica verticale presente ponga un divieto di transito per i veicoli superiori a quel peso».

I dubbi dei tecnici

I tecnici dell’associazione spiegano che la direttiva UE 2008/96/CE, aggiornata l’anno dopo, richiedeva «già all’epoca l’attuazione di procedure relative alle valutazioni d’impatto sulla sicurezza stradale, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. Questo adempimento è stato assolto dal gestore della strada?».

Il DM protocollo 9792 del 5 novembre 2011, precisa che «i varchi devono essere chiusi ovvero non deve interrompersi la continuità dei dispositivi di ritenuta da realizzarsi anche di classe inferiore rispetto a quella corrente (Art. 4.3.1). Il varco era chiuso nel cavalcavia di Mestre? Chi doveva chiuderlo?».

«La tutela della vita e della salute umana sulle strade è l’obbiettivo di ogni regolamento» sottolinea Aifvds «La valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale è uno strumento obbligatorio oltre alla classificazione dei tratti stradali i cui criteri definiscono tra gli elementi di valutazione anche un pacchetto potenziale di misure correttive tra cui, l’allegato 3, della direttiva UE 2008/96/CE riporta la nuova concezione di sistemi di ritenuta stradale e con l’aggiornamento della Direttiva UE 2019/1936, la presenza di sistemi stradali di contenimento, trattamenti finali dei guardrail di sicurezza e sistemi stradali di contenimento adeguati in corrispondenza di ponti e ponticelli». —

