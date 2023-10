Sei chili di cocaina nel furgone: arrestato a Martellago

La mattina di martedì 3 ottobre, nell'ambito delle attività investigative finalizzate a contrastare il traffico di stupefacenti nel territorio veneziano, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia hanno arrestato un cittadino italiano poiché sono stati rinvenuti in suo possesso circa 6 chilogrammi di cocaina, presumibilmente destinati allo spaccio.

L'uomo è stato fermato alla guida di un furgone poco distante dal casello autostradale di Martellago-Scorzè, dove era stato notato mentre compiva manovre sospette e si dirigeva rapidamente verso l'ingresso dell'autostrada A4.

Durante il controllo, l'uomo, che non ha opposto resistenza, è apparso nervoso, il che ha portato i militari a eseguire una perquisizione più approfondita del veicolo. All'interno del furgone sono stati scoperti 5 involucri contenenti cocaina confezionata in panetti, per un totale di circa 6 chilogrammi.

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno trovato circa 1000 euro in banconote di vario taglio e una ventina di munizioni di differenti calibri (38 special e 308 winchester).

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Venezia in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, che si è tenuta il Venerdì 6 ottobre.

Al termine dell'udienza, il Tribunale di Venezia ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'attività dei Carabinieri continua con il costante controllo del territorio, mirando a contrastare la microcriminalità e reprimere il traffico di stupefacenti.