Feriti nell’incidente del bus a Mestre: scendono a 7 i ricoverati in Terapia intensiva

Ha lasciato la terapia intensiva la giovane paziente francese di 21 anni, ferita nell'incidente del bus e ricoverata all'ospedale di Dolo, dove è stata trasferita in reparto. Lo rende noto oggi la Regione del Veneto; complessivamente, quindi, i ricoverati in intensiva sono scesi da otto a sette.

Scende anche, da 3 a 2, il numero di feriti in condizioni giudicate critiche, poiché una giovane tedesca di 27 anni, in cura all'ospedale di Mestre, è oggi in una situazione definita stabile.

All'ospedale di Padova, la bimba ucraina di 4 anni e la donna spagnola di 52 anni sono ancora in condizioni critiche, ma definite stabili dai sanitari. La situazione degli altri pazienti risulta invariata rispetto alle comunicazioni diffuse ieri.

Dei 14 pazienti negli ospedali veneti, oltre ai sette nei reparti ad alta intensità di cura, sei sono in chirurgia, una in pediatria.

A Mestre (4 pazienti) è in continuo miglioramento la situazione del paziente ucraino di 39 anni, che nei prossimi giorni verrà dimesso dall'ospedale. A Treviso, con 3 ricoverati, i due fratellini tedeschi di 4 e 13 anni, il cui decorso risulta regolare, verranno trasferiti all'ospedale di Lipsia, città di origine, per essere avvicinati ai familiari. C'è ottimismo anche per il recupero del papà della bambina, di 33 anni, che è in miglioramento ed è in attesa di sostenere un intervento di stabilizzazione.