Il procuratore di Venezia: "I superstiti del bus riferiscono di colpi sulla testa del mezzo"

Il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi fa il punto sulle indagini sulla strage del cavalcavia di Mestre: richiesto più tempo per poter completare l’autopsia (servirà un’altra decina di giorni) e per il conferimento delle perizie. Al momento il procuratore capo Cherchi conferma che non ci sono iscritti al registro degli indagati: potrebbero arrivare nel momento in cui saranno disposti accertamenti irripetibili, che necessitano quindi la presenza di tutte le parti. (videointervista Roberta De Rossi)

06:44