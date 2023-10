Strage del bus, entro mercoledì la partenza dei feretri per l’addio in patria

E’ il momento dell’ultimo viaggio per le 20 vittime straniere della strage del bus di Mestre. Concluse le pratiche burocratiche, le autorità assieme ai familiari e ai consolati hanno definito le modalità e le tempistiche per il rimpatrio delle salme nei Paesi di origine.

La prima a lasciare l’obitorio di Mestre, nel pomeriggio di lunedì, è stata la famiglia Ogrezeanu: papà Mircea Gabriel, 45 anni, mamma Mihaela Loredana, 42, e le figlie Georgiana Elena di 13 e Aurora Maria di 8. Torneranno in Romania – anche se erano residenti in Germania – dopo un viaggio in furgone attraverso l’Europa.

Martedì mattina, invece, saranno destinati alla cremazione a Spinea i feretri degli ucraini Serhii Beskorovainov, 70 anni, e Tetiana Beskorovainova, di Vasyl Lomakin, 70, e di Daria Lomakina, 10. Le ceneri saranno a disposizione dei parenti da mercoledì per il rimpatrio.

Mercoledì mattina lascerà l’obitorio di Mestre il feretro di Antonela Bakovic, 26 anni, incinta e novella sposa in viaggio di nozze a Venezia: tornerà nella sua Croazia. Nella stessa giornata partiranno anche Anne Ellen Berger, tedesca di 32 anni, la sudafricana Annette Perarly Arendse, 58 anni, e gli ucraini Yuliia Morozova, Iryna Niemova e Ljubova Shyshkaroiva, tutte di 30 anni, e Dmytro Sierov, 33.

Tra mercoledì pomeriggio e giovedì è fissata la partenza verso il Portogallo per le salme dei coniugi Maciel Maria Fernanda Arnaud, 56 anni, e Gualter Augusto Carvalhido Maio, 58.

Siddartha Jonathan Grasse, tedesco di 28 anni, sarà cremato in Italia mercoledì, mentre è ancora da definire il rimpatrio per la salma della più piccola vittima della strage di Mestre, Charlotte Nima Frommherz, 16 mesi appena.