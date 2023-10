Jesolo, dilaga la violenza: aggressione a colpi di mazza da baseball

Aggressione a colpi di mazza tra via Verdi e via Mascagni, al lido ovest di Jesolo verso piazza Nember, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 ottobre. Un probabile regolamento di conti tra pusher all'origine della zuffa che ha coinvolto almeno tre persone. Una di queste, probabilmente un cittadino straniero, è stato inseguito nella notte da altri due, anche loro stranieri, uno dei quali brandiva una mazza da baseball che è stata scagliata diverse volte contro la vittima designata che ha tentato di difendersi. Ha subito lesioni, ma è poi riuscito a fuggire e dileguarsi.

Un altro fermo immagine della sequenza dell'aggressione

Sono ora in corso indagini delle forze di polizia per capire in che ambiente sia maturata questa violenza incontrollata. Da tempo residenti e attività lamentano spaccio e presenza di balordi nella zona.