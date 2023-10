Il procuratore di Venezia: “Dieci giorni per avere il responso dell’autopsia sull’autista del bus”

«Prima di una decina di giorni non riusciremo a sapere niente dall’autopsia. Al medico legale abbiamo chiesto una valutazione complessiva, non abbiamo necessità di avere le cose a pezzettini, che rischiano di essere smentite da successive analisi, quindi fino a quando non ci daranno la situazione complessiva è inutile parlare di dettagli. Non c’è alcun motivo di urgenza particolare. È necessario dare tempo per avere un quadro complessivo e definito». Così il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, parlando nel corso di un punto stampa indetto per fare il punto sull’indagine del tragico schianto del bus di Mestre.

Il procuratore di Venezia: "I superstiti del bus riferiscono di colpi sulla testa del mezzo"

Cherchi ha anche confermato che al momento non ci sono indagati: «Stiamo valutando i tipi di consulenze da chiedere e a chi chiederle, c’è necessità di qualche giorno ancora». Lo stato di manutenzione del guardrail sfondato dal bus nel tragico incidente di martedì scorso è «uno degli elementi che stiamo valutando, chiaro che si tratta di una valutazione tecnica e approfondiremo quindi anche la resistenza e la situazione del sistema di protezione».

«Su un presunto fascicolo relativo a dei crolli di cemento dal cavalcavia dell'incidente segnalati alla Procura negli anni scorsi stiamo facendo accertamenti, io non ne ho memoria. In Procura nessuno si ricorda della vicenda - ha rilevato - stiamo facendo degli accertamenti ma se ad esempio non c'è stato reato penale scatta l'archiviazione perché manca il delitto. Comunque - ha sottolineato Cherchi - i miei uffici stanno verificando».