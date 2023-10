La strage di Mestre, i familiari delle vittime stretti sotto al cavalcavia e il Suem accende 21 lumini

Si sono presi per mano, e anche se non si conoscevano, hanno acceso assieme un lumino ciascuno, per ricordare i loro cari: chi un genitore, un fratello, figli e amici, volati dal cavalcavia maledetto e precipitati sotto ai piloni di sostegno della rampa. Il momento più doloroso: hanno guardato in alto, i pezzi slambricciati del guardrail penzolante, hanno immaginato il tragico volo nel vuoto che in questi giorni gli era stato solo raccontato, un’immagine che non va via.

Domenica mattina un gruppo di famigliari portoghesi, arrivati in sei su un volo da Amburgo, assieme alla console onoraria portoghese, a un delegato dell'ambasciata, e a un ragazzo originario del Sudafrica che ha perduto la mamma, si sono recati scortati dalla protezione civile, sotto al cavalcavia della strage. Sono scesi dai mezzi e poi, in silenzio, hanno camminato fino al punto esatto dove si è accartocciato l’autobus, e dove sono stati posati i fiori.

Si sono raccolti in preghiera e sono rimasti alcuni minuti, chi piangendo, chi abbracciandosi. Poi hanno posto dei lumini, nella speranza che potessero rimanere accesi il più a lungo possibile.

Infine, se ne sono andati, sempre scortati dagli uomini della protezione civile che prestano servizio per il Pris, il Pronto intervento sociale del Comune che sta assistendo le famiglie, gli stessi che li hanno accompagnati in obitorio e sono andati a prenderli all’Aeroporto assieme alla Polizia di frontiera.

Un momento toccante, cifra della tragedia che stanno vivendo e che accomuna persone di diversa nazionalità, attraversate da una sofferenza difficile da metabolizzare.

I sei parenti giunti ieri mattina, e che avevano avuto difficoltà ad arrivare prima, sono i famigliari di Gualter Carvalhido e Maria Fernanda Arnaud Maciel, innamorati di Venezia. I parenti si sono recati al camping a prendere gli effetti personali della coppia e hanno trovato l’auto aperta con le chiavi dentro. Torneranno indietro oggi, due in volo e gli altri in auto.

Il giovane sudafricano, invece, deve ritirare gli effetti personali della madre al commissariato di polizia.

Le salme, non sono ancora pronte, per tornare a casa. Oggi la protezione civile andrà a prendere un’altra donna un'ucraina che arriva Milano, la mamma di una ragazza ricoverata in terapia intensiva a Padova.

Sul luogo dell’incidente ieri mattina c’erano anche altri 21 lumini, più piccoli, disposti tutti ordinatamente in fila. A posarli sono stati gli operatori del Suem 118 di Venezia, colpiti, soprattutto loro l’inferno l’hanno vissuto da vicino, e che quella notte non la dimenticheranno mai.

Tra i fiori la preghiera per l’incidente del cavalcavia, e un biglietto, cifra del dolore: «Una giornata che ha scalfito il cuore di ogni soccorritore, medico, vigile del fuoco, operatore di polizia. A tutte le vittime, che il cielo vi sia lieve».