Un coro per il Vajont: la Big Vocal Orchestra di Venezia

Duecento voci per due capolavori della musica corale (Ave verum corpus di Mozart e Signore delle cime di Bepi De Marzi) che si mescolano in un unico canto per omaggiare le vittime e i superstiti della tragedia del Vajont nel 60° anniversario.

La Big Vocal Orchestra di Venezia, diretta da Marco Toso Borella, ieri (domenica) al Teatro Toniolo nella prima esecuzione live di "Vajont".

