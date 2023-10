Strage di Mestre, il prefetto Di Bari: "Lavoro incessante per restituire le salme ai familiari"

Il prefetto Michele Di Bari domenica mattina a mezzogiorno è arrivato all'obitorio di Mestre, per parlare con gli addetti che da giorni lavorano no stop per adempiere alle pratiche mortuarie e salutare gli ultimi parenti giunti per dare l'estremo saluto alle vittime del dramma. Si è intrattenuto con un ragazzo che ha perduto la mamma nel terribile schianto, e che ancora non si capacita dell'accaduto. Di Bari ha spiegato che si sta facendo il possibile per produrre tutte le firme necessarie e che già domenica sera ci spera possa partire alcuni corpi delle vittime per i rispettivi paesi (video Artico)

02:02