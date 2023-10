Strage di Mestre, il dramma di un giovane sopravvissuto: la figlioletta è morta, la moglie lotta per la vita

Ha lasciato l’ospedale ieri mattina, alle 11.45. Se ne è andato imboccando un’uscita secondaria. Poi è salito a bordo dell’auto, con targa tedesca, con la quale erano arrivati i parenti della Germania. È passato velocemente dal camping Hu di Marghera, giusto per prelevare le chiavi di casa e i pochi bagagli. E poi subito in autostrada, dritto verso la Germania, dritto verso Rheinfelden. Lasciando dietro di sé un incubo che avrà sempre davanti ai suoi occhi.

Nico Pierre Volkmann, 28 anni, tedesco, è il primo ferito della tragedia di Mestre a essere stato dimesso dall’ospedale. Ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’Angelo, ne è uscito ieri mattina.

Ma non ha motivi per essere felice. La compagna, Maike Annabel Frommherz (27 anni), lotta ancora per la vita nel reparto di Terapia intensiva dello stesso ospedale. Giovedì scorso ha avuto un arresto cardiaco.

La loro bambina, Charlotte Nima Frommherz, è la più piccola vittima della tragedia di Mestre. Ieri avrebbe compiuto i suoi primi 17 mesi di vita. Non c’è più.

«È una cosa inaccettabile» ha detto Birgit Todt, «La piccola Charlotte era la figlioccia di mia figlia e di mio genero. E i suoi genitori, i loro migliori amici. Era il nostro topolino d’oro».

Gli amici della coppia hanno lanciato una raccolta fondi, per aiutare la famiglia nell’organizzazione del funerale. «Quello che è successo ai nostri amici è terribile. Nico, Maike e la piccola Charlotte volevano solo godersi una vacanza in famiglia in Italia, e invece con loro il destino è stato tremendo» le loro parole, «Maike è ancora in coma, sta lottando tra la vita e la morte, mentre la piccola Charlotte è morta. Proviamo una tristezza che non si può spiegare. Non potremo mai eliminare il dolore dei nostri amici o colmare questa distanza, ma possiamo almeno aiutarli». In pochi giorni, la raccolta fondi ha già raggiunto i 60 mila euro.

Nico e Maike avevano deciso di trascorre una settimana di vacanza a Venezia. Erano arrivati in auto, partendo da Rheinfelden, la cittadina tedesca vicino al confine svizzero, dove vivevano insieme.

Nell’incidente, Volkmann è stato “fortunato”: ha riportato soltanto qualche contusione, curata in pochi giorni di degenza ospedaliera. Le ferite vere, però, sono altre.

Chi ha parlato con lui, racconta di un ragazzo distrutto, che non riesce a darsi pace per quello che è successo.

Solo, in una stanza della Chirurgia dell’Angelo, non faceva che chiedere delle condizioni della compagna. E piangere, per la loro piccolina, che non ce l’ha fatta.