La forza di 4 donne per scoprire la verità: «Così abbiamo riaperto il caso Montanari»

In un salotto veneziano pieno di libri, quadri, ricordi, quattro donne raccontano una storia di determinazione, amore, coincidenze, professionalità al femminile, mossa dalla fame di scoprire la verità: quella sull’omicidio del professore e ginecologo veneziano Giorgio Montanari, ucciso a Modena a colpi di pistola, nel 1981.

Un cold case silente per decenni e che la Procura di Modena ha riaperto, indagando anche il possibile omicida. Grazie a queste quattro donne.

Una storia che riunisce la determinazione della vedova Anna Ponti, che per 40 anni ha cercato un “perché”; l’affetto e la creatività nel tessere reti dell’amica videomaker Elisabetta Di Sopra; il sostegno legale dell’avvocata Agnese Sbraccia e, fondamentale, il campanello d’allarme che è risuonato forte nella testa della criminologa Antonella Delfino Pesce.

È lei, con le sue ricerche, l’autrice della svolta che ha tolto il fascicolo Montanari dagli scaffali dell’Ufficio Delitti Irrisolti di Roma e convinto la Procura di Modena non solo a riprendere in mano il caso, ma a individuare anche un possibile responsabile, indagando un uomo all’epoca da pochi giorni padre di un bimbo che subì lesioni gravissime durante la nascita: un parto al quale il dottor Montanari, che dirigeva il reparto, non aveva partecipato.

La coincidenza

«Un giorno sono capitata su Raiplay e ho visto una puntata di Telefono Giallo nella quale Corrado Augias raccontava dell’omicidio del professor Montanari, stimato professionista, e del suo sostegno alle donne nel loro diritto all’aborto», racconta Delfino Pesce, «in quella trasmissione interveniva anche il giornalista Pier Luigi Salinaro. Gli ho subito telefonato e lui mi ha proposto di mettermi in contatto la signora Anna e con Elisabetta. Era il giugno 2022 ed è partito tutto». Sul tavolino, il cellulare rimanda il viso dell’avvocata Sbraccia: «Lei è riuscita a farmi avere in un battibaleno copia digitale del fascicolo».

La ricerca della verità

Cosa ha trovato nelle carte? «Mille pagine, neppure troppe. Ma c’era tutto. Però, solo alla quinta lettura sai cosa c’è davvero scritto nei fascicoli. Li ho letti, ruminati, digeriti.

La Procura di Modena aveva seguito diverse piste: quella del killer di mafia mandato da un medico che non aveva vinto un concorso, una pista che portava ad alcuni camionisti, l’omicidio passionale, le lettere anonime con i proiettili che il professore aveva ricevuto, la pista politica per la sua attività pro-aborto.

Non erano mai arrivati a mèta. Io faccio “archeologia”: spacchetto tutte le storie di contorno che incontro e cerco di ricostruirle nel loro contesto. Del signore indagato non c’era traccia: ma il quadro dove dover cercare è emerso».

La svolta

Quale sia l’indizio scovato in quelle mille pagine che hanno convinto a riaprire le indagini non viene svelato: «Segreto istruttorio». Ma Antonella Delfino Pesce spiega come ci è arrivata: «Mia nonna diceva che una collina è più chiara dalla pianura che quando la stai scalando: dopo 40 anni hai tutto il quadro a disposizione.

Ma sicuramente il merito di questa riapertura è del più grande perito balistico in Italia, Paolo Romanini, che nel 1989 ha fatto un capolavoro, ricostruendo minuziosamente la scena omicidiaria.

Ci ha rappresentato per immagini il percorso del killer per uccidere Montanari, con un primo proiettile, il secondo, come si sposta rispetto all’auto: appariva chiara l’azione di un uomo disorganizzato. Quella perizia spazzava via d’un colpo la pista mafiosa, quella di un killer professionista a pagamento, dandoci la descrizione di un omicidio passionale mosso dalla rabbia».

L’emozione del primo abbraccio

«Antonella è un genio», sorride la signora Anna con la sua voce fragile, ma determinata, stretta nelle mani di Elisabetta, «io avevo sempre pensato che l’omicidio di mio marito fosse in qualche modo legato alla sua ferma posizione a favore dell’aborto: la clinica dove lavorava era un nido di vipere.

Lui aveva una visione molto moderna e aperta e voleva sistemare le cose. C’erano medici che lo odiavano, uno in particolare. Invece Antonella ha scoperto che la strada da seguire era un’altra.

Dobbiamo arrivare alla verità qualunque sia: capisco il lavoro straordinario che hanno fatto Antonella, Elisabetta, Agnese. Io resisto perché, tra le altre sciagure, nel 2016 ho perso mia figlia Silvia: che prima di morire mi ha detto di arrivare a scoprire la verità. Lo faccio anche per lei».

Anna e Antonella sembrano conoscersi da sempre. Invece si sono viste e abbracciate per la prima volta ieri mattina: dopo mesi di videochat, racconti, scambio di documenti, telefonate, la criminologa è arrivata in città. «Uscire dalla stazione e vedere Venezia è stato un colpo al cuore fortissimo: è la mia prima volte qui. Subito dopo ho potuto abbracciare Anna: un’emozione fortissima».