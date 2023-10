Jesolo, volantino razzista contro un cuoco di colore

Manifesto razzista affisso sulla bacheca dei taxi in piazza Mazzini a Jesolo. È comparso improvvisamente venerdì sera con la foto di un giovane di colore, abbigliato apparentemente da cuoco stagionale: “Dona anche tu 2 euro per evitare che ne nascano altri”. E, sotto la scritta, il simbolo dell’Unicef che è stato artificiosamente riprodotto e stampato.

Burla o iniziativa xenofoba, per il momento il volantino è stato sequestrato dalla polizia locale di Jesolo che ha subito avviate le contestuali indagini.

Il sospetto è che si tratti dell’ennesima forma di razzismo che segue a un paio di violente aggressioni ai danni di due cittadini del Bangladesh, entrambi regolari e con lavoro al lido da diversi anni. Uno di questi, Salman, ha denunciato alle forze di polizia di essere stato aggredito in via Volta da un gruppo di ragazzi, una sospetta baby gang, che lo ha preso a pugni sulla schiena dopo che era transitato in sella alla sua bicicletta, poi sparita nel nulla.

Potrebbe trattarsi di una baby gang di giovani che si divertono a picchiare gli stranieri tanto per passare il tempo nel peggiore dei modie rovinando l’immagine della città. Uno dei referenti del comitato di zona, in piazza Marina, Roberto Dal Cin, è incredulo. «Questa non è certamente espressione della nostra città» dice «probabilmente siamo di fronte a un gruppo di scapestrati che si diverte ad aggredire persone sole e indifese, confidiamo sia fatta chiarezza e presi i responsabili al più presto perché siano puniti per ciò che hanno fatto. Lo stesso vale per il volantino che è davvero vergognoso come messaggio» .

Salvatore Esposito di Rifondazione comunista-Unione popolare invoca chiarezza sulla barbara aggressione al momento oscura e inspiegabile e anche sul volantino razzista.

«Sarebbe grave se fosse confermato che vi è uno sfondo razziale dietro a questi episodi» dice, «è un fenomeno che prende sempre più piede ed è necessario che sia arginato al più presto. Se dovesse assumere carattere xenofobo la cosa sarebbe ancor più grave. Chiediamo chiarimenti e indagini serrate in merito, anche perché non sarebbe un episodio isolato».

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, invita a non trarre giudizi affrettati da questi ultimi episodi segnalati. «Sarà accertato cosa è accaduto» spiega il primo cittadino «intanto posso dire che è grave che il volantino sia stato subito pubblicato strumentalmente nei social in determinati profili e senza dare spiegazioni».