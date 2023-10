Strage sul bus, il testimone: «Ho visto l’autista sbandare a sinistra, poi virare a destra. Quindi è andato giù»

A bordo del suo furgoncino seguiva, dopo tre auto, il bus de “La linea”. È stato il primo a rendersi conto di cosa era successo e il primo a chiamare i soccorsi. Lui è un poliziotto che presta servizio in Questura e martedì all’ora della tragedia si trovava sul ponte maledetto perché stava tornando a casa dal lavoro.

Il racconto di quei tremendi attimi lo ha fatto nel verbale d’interrogatorio, come persona informata sui fatti, alla polizia locale che si sta occupando del la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

L’agente ha spiegato che in quel momento stava viaggiando ad una velocità che non raggiungeva i 60 chilometri orari. E il bus andava ad una velocità ancora più bassa. Nulla faceva presagire cosa stava per accadere.

Il poliziotto ha quindi raccontato di avere visto il bus prima compiere una sbandata a sinistra e poi spostarsi sulla destra e dopo essersi appoggiato sul guard rail continuare la corsa. Una questione di attimi. Quindi la parte posteriore del bus si alza e nel contempo il mezzo ruota verso destra. Abbatte il parapetto messo a protezione dei pedoni e cade nel vuoto rovesciato.

L’agente ferma il furgoncino. Scende e corre verso il punto dove ha visto cadere nel vuoto il bus. Questo è sotto al cavalcavia rovesciato adagiato sul tetto. Il poliziotto vede che dall’autobus esce del fumo. Capisce che l’automezzo sta prendendo fuoco. Ritorna sui suoi passi e raggiunge il pullman fermo dietro al suo furgoncino. Ai vigili dichiara: «Mi faccio consegnare l’estintore di bordo e ritorno sul margine del cavalcavia, nel punto dove è volato di sotto l’autobus. Guardo giù dove posso lanciare l’estintore senza romperlo anche perché di sotto c’è asfalto. Riesco a individuare un pezzo di verde. Un piccolo appezzamento di terra con l’erba, dove butto l’estintore per i passanti che lì sotto si stanno avvicinando al bus. Il lancio riesce senza danni per l’estintore. Uno dei passanti lo raccoglie e inizia a spruzzare la polvere sulle fiamme. L’incendio rallenta - spiega nelle sue dichiarazioni l’agente -. Io non so con cosa sia alimentato quel mezzo. Tempo che possa essere a metano. Se fosse così rischia di esplodere tutto e non solo là sotto ma anche sul cavalcavia e sui binari. Mi sono sbracciato per far allontanare le auto che sono ferme e quelle in arrivo. Quindi sposto anche il mio furgoncino. Mi sbraccio in continuazione temo che esploda tutto - ha sottolineato nel suo racconto alla Polizia locale -. Nel frattempo erano già arrivati i colleghi delle volanti e i vigili del fuoco. Sono stati veloci e bravi nell’intervenire. Si sentivano le grida dei passeggeri. Mentre pompieri e poliziotti stavano lavorando i soliti curiosi sono arrivati e si sono avvicinati al parapetto per fare foto e video. Ho allontanato anche loro anche perché rischiavano di cadere di sotto per la mancanza del parapetto».

Il poliziotto veneziano è stato il primo testimone ad essere sentito dalla polizia locale anche perché la sua testimonianza è ritenuta affidabile e precisa. Tra le altre cose la sua lucidità nel sapere cosa fare ha sicuramente evitato che la strage assumesse proporzioni ancora maggiori.