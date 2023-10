Pellegrini Spa acquisisce la padovana Ghiraldini

Nuova acquisizione da parte della Pellegrini Spa, azienda veneziana alla soglia dei 100 anni dalla fondazione e oggi leader nel campo dell’office printing e digital transformation. E’ di questi giorni la sigla dell’acquisizione di un’azienda storica e familiare nata nel 1984, la Ghiraldini Srl di Padova, una realtà seria e riconosciuta con una consolidata clientela che consentirà a Pellegrini di aumentare del 20% il tasso di MIF in provincia (machine in field, indicatore del parco macchine ad uso dei clienti sul territorio) e del 100% nella città di Padova.

Un’acquisizione che si aggiunge ad altre importanti operazioni similari che sono state messe in atto da Pellegrini a partire dall’inizio degli anni 2000 in Veneto permettendo alla società di rafforzare gradualmente la propria penetrazione nel mercato.

“I risultati numerici d’altronde confermano la strategia come vincente: nel 2022 la Pellegrini SpA ha chiuso l’anno con 24,640 mln di euro di ricavi complessivi per un +17% sul 2021. Una crescita a doppia cifra significativa soprattutto se considerato che rispetto al 2021 si registra un incremento del +27% del numero di clienti a fronte di un +8% dei dipendenti”, spiegano dalla azienda. “Anche il parco macchine rispecchia proporzionalmente il trend di crescita con un +18% nel 2022 e un totale di 24.175 macchine in field. Numeri che se rapportati al confronto con il 2018 o addirittura al 2012 diventano ancor più emblematici del successo e del radicamento dell’impresa nel territorio triveneto per un’indiscussa leadership nell’office printing e nel business process management: rispetto al 2018 + 50% ricavi (16.421 mln €) e +87% macchine (12.929 unità). Rispetto al 2012 + 64% ricavi (15mln €), + 142% macchine (10mila unità)”.

A condurre in porto la operazione è Sofia Pellegrini, ad della azienda e che rappresenta la quarta generazione: “Siamo orgogliosi - spiega Sofia Pellegrini - di poter far entrare nel nostro perimetro delle realtà imprenditoriali che hanno una storia e una clientela fidelizzata per raccoglierne insieme ad esse l’eredità ma al contempo facendole allineare al nostro sistema di gestione”.

E ricorda gli investimenti in innovazione e digitalizzazione: “Possiamo continuare a crescere nel numero di clienti e di macchine da gestire - spiega l’AD - senza dover crescere nella stessa proporzione con il personale. La nostra è una formula di digitalizzazione che non è contro le persone, anzi: un lavoro più organizzato ed efficiente consente migliori prestazioni e meno errori. Più valore da reinvestire nell’azienda, nel territorio, in nuove acquisizioni”.