«Voglio verità e giustizia per mamma»: l’appello di Dev, figlio di una vittima della strage di Mestre

«Vogliamo la verità. Vogliamo sapere esattamente cos’è accaduto su quell’autobus, prima che volasse giù per oltre dieci metri. Ancora prima delle inchieste, vogliamo conoscere quello che è successo».

Devereaux Kelevra arriva dall’altra parte del mondo. Dal Sudafrica, Città del Capo: ha trascorso tutta la giornata di ieri in viaggio verso Mestre. Arriverà questa mattina. Vuole vedere il luogo in cui è morta sua mamma, Annette Pearly Arendse, precipitata giù dal cavalcavia della Vempa, a bordo del pullman che, da Venezia, la stava riportando al campeggio di Marghera, dove alloggiava con due amiche. «Andrò prima sul luogo dell’incidente e poi andrò a vedere mia mamma, all’obitorio» dice.

Cinquantotto anni, di Città del Capo, impiegata in ambito governativo e madre di quattro ragazzi, Annette Arendse era arrivata in Italia da pochi giorni.

«Amava questo Paese. Se non sbaglio, era il suo quarto viaggio in Italia».

Martedì aveva deciso di trascorrere la giornata a Venezia. «Noi eravamo stanche, quindi siamo rimaste in campeggio» avrebbero raccontato l’indomani le due amiche sudafricane con cui condivideva le vacanze, «Quella sera, però, Annette tardava a rientrare. Quando abbiamo acceso la televisione e abbiamo visto cos’era successo, abbiamo capito subito che era rimasta coinvolta nell’incidente. Abbiamo capito subito che la nostra amica non c’era più».

Le tante gite con i quattro figli, i viaggi a Bangkok per fare visita al nipotino, le cene al ristorante: le immagini che affollano i profili social di Arendse raccontano di una donna piena di interessi, innamorata della vita. È finito tutto a 13 mila chilometri di distanza da casa, giù da un cavalcavia, per motivi ancora tutti da chiarire.

«Sui giornali leggo versioni molto contrastanti su quello che potrebbe essere accaduto» dice Devereaux, «Certo che vorremmo giustizia. Ma siamo sudafricani, con un visto turistico (la madre, ndr) ed emergenziale (il ragazzo, ndr), quindi dubito molto che otterremo una qualche giustizia. Ma almeno voglio che qualcuno mi dica cos’è successo su quell’autobus, prima del volo dal cavalcavia. Io amavo mia madre».

Su Facebook, ha raccolto le fotografie dei momenti più importanti e felici della loro vita insieme. Tutte in un video, accompagnato dalla scritta «You are so loved mum». Ma sono tanti i messaggi di affetto tra i due, che si rincorrono sui social.

In occasione della festa della mamma, il ragazzo le aveva fatto una bellissima dedica: «Grazie per averci sempre dato il meglio, per essere sempre stata qui a guidarci e a dimostrarci che la strada meno battuta potrebbe essere spaventosa, ma alla fine gratificante. Ti amo mamma».

Lei rispondeva, esibendo orgogliosa le fotografie dei figli, che li vedevano sorridenti mentre raggiungevano i traguardi più importanti: il diploma, l’assunzione al lavoro, l’ottenimento di una promozione, la nascita della bambina che l’aveva resa nonna per la prima volta.

Devereaux non sa ancora quanto si fermerà a Venezia. Deve rimettere insieme i pezzi di una tragedia troppo grande. «Voglio capire cos’è successo» continua a ripetere: è un martello che gli batte nella testa e non può smettere.

Le operazioni propedeutiche al rimpatrio delle salme dovrebbero concludersi già oggi. Un ultimo saluto.

«Avevamo così tante cose da fare ancora, insieme» dice Devereaux, «Per il primo gennaio, mamma aveva prenotato una crociera in Europa. Saremmo dovuti andare insieme a tutta la famiglia. E invece è finito tutto».