Mestre: corteo fino al luogo della strage, deposti mazzi di fiori

Una cinquantina di persone con i fiori in mano si è ritrovata per portare un fiore nel luogo della strage del pullman di martedì sera. In testa Alvise Ferialdi di Buongiornomarghera! assieme a una cinquantina tra cittadini e rappresentanti della Municipalità e del Comune. Tutti con un mazzo di fiori mano distribuito dalla associazione. Con loro c'è anche Debora Pozzobon, amica dell'autista, che non riesce nemmeno a parlare. Mostra l'ultimo messaggio scritto all'amico prima che l'autobus si schiantasse. In corteo anche l'assessore Laura Besio e Gianfranco Bettin. "Siamo qui per rendere omaggio alle vittime, oggi pensiamo a loro".

Municipalità e cittadini hanno acceso i riflettori sul nodo viabilistico, vecchio. "Sono qui per testimoniare la mia presenza da cittadino di Marghera" dice Maurizio Rossetti " È un dovere esserci, speriamo che la giustizia non sia troppo lenta e ci dia spiegazioni".

Al termine della cerimonia i mazzetti di fiori sono stati legati al cartello stradale che si trova nel punto esatto dove è caduto l'autobus e alcuni al guardrail a fianco al muro che divide la strada alla ferrovia. "Vogliamo sicurezza, pretendiamo sicurezza, in quell'autobus ci siamo sentiti tutti noi e se guardiamo al passato fatichiamo a trovare un incidente con 21 vittime". Poi è stato fatto un minuto di silenzio.